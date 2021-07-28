Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni kabine toplantısı hangi gün yapılacak?

Yeni kabine toplantısını yapılacağı tarih merak ediliyor. Aşı çalışmalarının Kurban Bayramı nedeniyle yavaşlaması ve birçok kişinin halen ilk dozunu olmaması koronavirüsle mücadeleyi de zora sokuyor. Artan koronavirüs vaka sayılarının Kabine Toplantısından çıkacak kararları etkilemesi beklenirken, toplantıda alınacak kararlar da merak konusu oldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Son kabine toplantısı Kurban Bayramı’ndan hemen önce gerçekleşti. Toplantı sonrasında ise bayram sürecinde geçerli olacak düzenlemeler vatandaşlar ile paylaşıldı.

26 Temmuz Pazartesi günü yapılması planlanan kabine toplantısı ise ileri bir tarihe ertelendi. Toplantının yapılacağı tarih ise henüz netleşmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada:

''Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız.