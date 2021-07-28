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Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni kabine toplantısı hangi gün yapılacak?

28.07.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yapılan Kabine toplantısı 12 Temmuz tarihinde gerçekleşti. Kurban Bayramı öncesinde yapılan Kabine Toplantısı’nda bayrama ilişkin alınan kararlar, vatandaşlar ile paylaşıldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında Haziran ayında aşı konusunda hızlı bir yükseliş yakalanmışken, halen ülkemizde aşı olmayan milyonlarca kişi var. Günlük vaka sayılarının artması ise vatandaşları ve uzmanları bir hayli endişelendiriyor. Peki yeni kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Yeni kabine toplantısını yapılacağı tarih merak ediliyor. Aşı çalışmalarının Kurban Bayramı nedeniyle yavaşlaması ve birçok kişinin halen ilk dozunu olmaması koronavirüsle mücadeleyi de zora sokuyor. Artan koronavirüs vaka sayılarının Kabine Toplantısından çıkacak kararları etkilemesi beklenirken, toplantıda alınacak kararlar da merak konusu oldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Son kabine toplantısı Kurban Bayramı’ndan hemen önce gerçekleşti. Toplantı sonrasında ise bayram sürecinde geçerli olacak düzenlemeler vatandaşlar ile paylaşıldı.
26 Temmuz Pazartesi günü yapılması planlanan kabine toplantısı ise ileri bir tarihe ertelendi. Toplantının yapılacağı tarih ise henüz netleşmedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada:
''Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız.
Aşılamanın nispeten düşük olduğu yerler tehdit altına girebilir. Ciddi gayretler ve fedakarlıklarla elde ettiğimiz avantaja sahip çıkmak mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı

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