HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise... Salatalık yemenin etkileri nelerdir?

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise... Salatalık yemenin etkileri nelerdir?

11.10.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salatalık, mükemmel bir salata sebzesidir. Tek başına tüketildiği gibi yoğurtla veya başka soslarla da tüketilebilir. Salatalık faydaları saymakla bitmeyen bir sebze olsa da zararı da bulunuyor. Salatalık, milyonlarca kişiyi etkileyen kabızlık sorununa karşı çok etkilidir. Bağırsakları rahatlatır. Ancak salatalığın bir dezavantajı var...

Salatalık yerken veya humusa batırırken, salatalık yemenin farkında bile olmadığınız sayısız sağlık yararı vardır. Bununla birlikte, özellikle herhangi bir mide sorununuz varsa, daha dikkatli olmanız gereken başka yan etkiler de vardır. İşte bilmeniz gerekenler.

SALATALIK YEMENİN ETKİLER

KAN BASINCINI DÜŞÜREBİLİR

KAN BASINCINI DÜŞÜREBİLİR
2017 yılında yapılan bir araştırma, salatalık suyu içtikten sonra kan basıncında bir düşüş olduğunu gösterdi. Katılımcılar yedi gün boyunca günde iki kez suda karıştırılmış bir salatalık içtiler. Çalışma, salatalık suyunun yaş grubundaki kan basıncını düşürmede "önemli bir etkisi" olduğunu gösterdi. Salatalık suyunu sıkmak için bu bir neden olabilir.

DİYABETİ DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLABİLİR

DİYABETİ DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLABİLİR
Diyabetten kaçınmaya çalışırken, diyetinize ince ayar yapmaya başlamak en iyisidir. Harvard Health'e göre yüksek oranda işlenmiş karbonhidratlardan kaçının, şekerli içecekleri atlayın ve kırmızı eti sınırlandırın. Bu diyet seçeneklerine ek olarak, düşük glisemik indeksli (GI) daha fazla yiyecek yemeye başlamak da önemlidir. GI, sıfırdan 100'e kadar farklı gıdalara atanan bir sayıdır. Bir sayının glisemik indeksi ne kadar yüksekse, bir kişinin kan şekeri onu yedikten sonra o kadar yükselir. Salatalıkların glisemik indeksi 15'tir, bu da onu nispeten düşük bir gıda haline getirir. Nutrition Journal'a göre düşük GI'li yiyecekler yemek, insülin direncini azaltmaya yardımcı olabilir ve bu da tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olur.

VÜCUDU NEMLENDİRİR

VÜCUDU NEMLENDİRİR
Daha fazla su içmek için ihtiyacınız olan tek şey biraz salatalık dilimleri atıştırmaktır. Belki yine de su şişesini alıp su içmeye devam etmelisin, ama bu salatalıkların bir hidrasyon kaynağı olmasını engellemez. Nutrients tarafından yayınlanan bir Fransız ve İngiliz araştırmasına göre, salatalıkların %95'inden fazlası sudur; salatalık yeme sürecinde de su içtiğiniz anlamına gelir.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR
Kilo vermek isteyen kişilerin, konu diyetlerinde ayarlamalar yapmaya geldiğinde izledikleri bir dizi yol vardır. Atılması gereken bir adım, kilo vermeye yardımcı olan sağlıklı bir besin oldukları için salatalık eklemektir. Bir kâse salatalıkta sadece 16 kalori vardır, bu da yemeğin düşük enerji yoğunluğuna sahip olduğu anlamına gelir. Besinlerin enerji yoğunluğuna odaklanan bir Besin Maddesi çalışmasına göre, daha düşük enerji yoğunluğuna sahip gıdaların tüketilmesi ile kilo kaybı arasında bir bağlantı vardır. Ek olarak, yüksek su içeriği nedeniyle salatalık, kalorisi düşük kalırken son derece doyurucudur ve bu da onları kilo vermek isteyen herkes için harika bir atıştırmalık haline getirir.

KABIZLIKTAN KURTARIR

KABIZLIKTAN KURTARIR
Salatalıkta bulunan tüm su ve lif kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Bol miktarda bulunan salatalığın tohumlarının "kabızlığı önlemeye" yardımcı olduğu söyleniyor. Ek olarak, araştırmaya göre vücut üzerinde "soğutma etkisi" var. Pennsylvania Eyalet Üniversitesi Tıp Fakültesi, kabızlığın giderilmesine yardımcı olmak için çeşitli yemeklere salatalık eklenmesini önerir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
salatalık salatalık faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Sadece bir kere' diyerek açıkladı: Araç fiyatlarını düşürür ÖTV ve KDV...

'Sadece bir kere' diyerek açıkladı: Araç fiyatlarını düşürür ÖTV ve KDV...

Kredi esnaf paketinde aylık ödemeler ne kadar olacak?

Kredi esnaf paketinde aylık ödemeler ne kadar olacak?

5.1 şiddetinde deprem! Osmaniye, Hatay, Adana...

5.1 şiddetinde deprem! Osmaniye, Hatay, Adana...

27 yaşındaki Ağrılı kadın muhtar yaptıklarıyla şaşkına çevirdi!

27 yaşındaki Ağrılı kadın muhtar yaptıklarıyla şaşkına çevirdi!

Atamada sürpriz isim gündem olmuştu! "Geri çekme imkanımız var"

Atamada sürpriz isim gündem olmuştu! "Geri çekme imkanımız var"

Kiracı, kirayı yüzde 25 artışla güncellemişti! Ev sahibi evden çıkarmak için bakın ne yaptı "Telefon ışığıyla..."

Kiracı, kirayı yüzde 25 artışla güncellemişti! Ev sahibi evden çıkarmak için bakın ne yaptı "Telefon ışığıyla..."

İlginizi Çekebilir

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.