Kabotaj Bayramı neden kutlanır? Kabotaj Bayramı ile ilgili sözler ve mesajlar

"Kabotaj Bayramı neden kutlanır?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kabotaj Bayramı milli bayramlarımızdan biri olup her sene 1 Temmuz'da kutlanır. Bu bayram ilk kez 1926'da kutlanmıştır. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı bu yıl 94. kez kutlanacaktır. İşte Kabotaj Bayramı ile ilgili sözler ve mesajlar...

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı neden kutlanıyor?

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kabotaj hakkının elde edilişini kutlamak ve gemi işletmeciliğine destek vermek için 1 Temmuz'da kutlanır.

Kabotaj demek, bir ülkenin kendi karasularında kendi limanları arasında gemi işletme ve çeşitli diğer haklara sahip olma anlamına gelir.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Batılı ülkelere kapitülasyon hakları verilmişti. Bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu döneminde kabotaj yoktu.

24 Temmuz 1923'te Lozan Anlaşması imzalanmış ve kapitülasyonlar kaldırıldı. Denizlerde kaplı Türkiye, Türk denizciliği için büyük fırsattı.