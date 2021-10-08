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Kadıköy-Moda tramvayının makinisti Burcu Kasap güzelliğiyle dikkat çekti! Bakan bir daha baktı

08.10.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy-Moda tramvayında makinist olarak çalışan Burcu Kasap, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. İnsan Kaynakları mezunu olan Burcu kasap ve diğer kadın meslektaşları, erkek makinist algısını yıkarak, bugüne kadar akıllarda yer etmiş tüm önyargıları kırıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kadın makinistlerinden Burcu Kasap, Kadıköy-Moda tramvayında makinistlik yapıyor. Güzelliğiyle ilgi çeken Burcu Kasap, sosyal medyayı da epey aktif kullanıyor. Paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Kasap, gün içinde aldığı olumlu tepkiler karşısında çok mutlu olduğunu dile getiriyor.

ÖNYARGILARI KIRMAK İÇİN VARLAR

Burcu Kasap, makinist olmak istediğini söylediğinde çevresindeki birçok kişinin kendisini ciddiye almadığını dile getirdi.
İnsanların kendisini plazalara yakıştırdığını söyleyen Kasap, ''sen çıtkırıldımsın, yapamazsın'' tepkileriyle karşılaştığını ancak işe başladıktan sonra herkesin olumsuz yorum yapmayı bıraktığını anlattı.
Sosyal medyada epey ilgi gören genç makinist, yolcuların kendisiyle fotoğraf çektirdiğini ve aldığı olumlu tepkiler karşısında çok mutlu olduğunu söyledi.
Kocatepe Üniversitesi İnsan Kaynakları mezunu olan Kasap, daha önce bir inşaat firmasında çalışıyordu.
Orada kepçe ve mikser kullanmayı öğrenen Kasap, makinistliğe ilgi duyunca İBB'ye başvurdu ve başvurusu olumlu sonuçlandı.
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Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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