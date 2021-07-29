"Kadın dediğin hafiften ele gelecek" demişti! Tuğba Ekinci pozlarıyla olay oldu

Tatil sezonunu Bodrum Yalıkavak'ta açan 44 yaşındaki Tuğba Ekinci, konakladığı otelin havuz başında tüm gün güneşin ve havuzun tadını çıkardı.
POZLARIYLA YAŞITLARINA TAŞ ÇIKARTTI
44 yaşındaki şarkıcı bikinili pozlarını paylaşıp hayranlarını mest etti!
Ekinci "Ben hem güzelim hem de doğalım. Bana göre bu camianın en güzel kadınıyım. Hiçbir yerimde yaptırdığım hiçbir şey yok, tamamen doğalım" dedi.
Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıklıkla adından söz ettirmeyi başaran Tuğba Ekinci, geçtiğimiz ay kırmızı bikinisiyle pozlarını yayınlamıştı.
Şarkıcı, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı fotoğrafa, "Kadın dediğin hafiften ele gelecek. Fazla değil" notuyla herkesi şaşırtmıştı.
Ekinci'nin sere serpe tatil pozları yaşıtlarına taş çıkartırken ünlü şarkıcının hayranları ise fotoğraflara beğeni yağdırdı.
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