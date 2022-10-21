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Kadın sürücüye yardıma giden oto tamircisinin sır ölümü

20.10.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde daha önce ailecek tanıştığı kadın sürücünün yardımına giden oto tamircisi, yol kenarında ölü olarak bulundu.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde daha önce ailecek tanıştığı kadın sürücünün yardımına giden oto tamircisi, yol kenarında ölü olarak bulundu. Çelişkili ifadeler veren kadından şüphelenen ekipler, kadını ve oğlunu gözaltına aldı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen yerde birinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine sağlık görevlileri olay yerine gitti. Ekipler yerde yatan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, hayatını kaybeden kişinin oto tamircisi Nazım Cirit (44) olduğunu belirledi.

Çelişkili ifadeler cinayetten şüphelendirdi
Ekipler olay yerinde bulunan M.T. (47) ve oğlu M.A.T.’nin (23) ifadelerini aldı. Anne M.T., yaşadıkları Goncalı Mahallesi’nde ailesinin minibüsünün hararet yaptığını, bundan dolayı ise tamirci Cirit ile orta yol olan Bozburun Mahallesi’ndeki boş alanda buluştuklarını ve sonrasında tamirciyi rahatsızlandığını görerek aşağıya indirdiğini söyledi. Ardından oto tamircinin hareketsiz durduğunu, sonrasında telaşa kapılarak hararet yapan minibüsle geri eve gittiğini aktaran anne M.T., oğlundan yardım istediğini söyledi. Çelişkili cümleler sonrası cinayetten şüphelenen ekipler, anne ve oğlunu ifadesini almak üzere gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu detaylı çalışmalar sonucunda vücudunda herhangi darp ve kesici ize rastlanılmayan cansız beden, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası ekipler, oto tamircinin aracını ve kadının Goncalı Mahallesine götürdüğü minibüsü detaylı inceleme için oto parka çektirdi. Güvenlik güçleri M.T.’nin kocası N.T.’yi ve olay yerine sonradan geldiği belirlenen H.K.’nin de ifadelerine başvurdu.

Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kadın sürücüye yardıma giden oto tamircisinin sır ölümü

Kadın sürücüye yardıma giden oto tamircisinin sır ölümü

Kadın sürücüye yardıma giden oto tamircisinin sır ölümü

Kadın sürücüye yardıma giden oto tamircisinin sır ölümü

Kadın sürücüye yardıma giden oto tamircisinin sır ölümü

Kadın sürücüye yardıma giden oto tamircisinin sır ölümü

Kadın sürücüye yardıma giden oto tamircisinin sır ölümü

Kadın sürücüye yardıma giden oto tamircisinin sır ölümü

Kadın sürücüye yardıma giden oto tamircisinin sır ölümü

Kadın sürücüye yardıma giden oto tamircisinin sır ölümü

Kadın sürücüye yardıma giden oto tamircisinin sır ölümü
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Denizli

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