Kadın üretici bisikletiyle 90 kilometreyi aşıp ‘arı’ gibi çalışıyor

Eskişehir’de yaşayan Sevda Zehra Tunçbilek kovanlarına bakım yapabilmek için haftada 90 kilometre yolu bisikleti ile aşıyor.

Odunpazarı İlçesi Kırmızıtoprak Mahallesi’nde yaşayan Sevda Zehra Tunçbilek, Tepebaşı İlçesi Zincirlikuyu Mahallesi’nde bulunan arı kovaları için haftada en az 3 gün 30 kilometrelik yolunu bisikleti ile kat ediyor. Arılarına düşkün olan Tunçbilek, kovan bakımı ve bal hasadı gibi nedenlerle haftada en az 90 kilometrelik yolu bisikletiyle aşıyor. Kimi zaman kovan malzemeleri de bisikletinin sepetinde taşıyan kadın üretici azmiyle çevresinden takdir topluyor.

“90 kilometreyi sırf arılarımla ilgilenebilmek için geliyorum”

Haftada yaklaşık 90 kilometrelik yolu bisikleti ile aştığını belirten Sevda Zehra Tunçbilek, bütün bunları arılarına olan tutkunluğundan dolayı yaptığını belirtti. Konuyla ilgili konuşan Tunçbilek, “Arılarımla bakmak için buraya bisikletimle geliyorum. Yaz kış demeden arılarıma tek başıma bakıyorum. Bisikletle geldiğim için bir hayli zorluk çekiyorum. Buradan evime yaklaşık 15 kilometrelik mesafe var. Bir de bunun dönüşü var, toplamda 30 kilometre yol kat ediyorum. Sırf arılarımla bizzat ilgilenebilmek için, buraya haftada 3 gün geliyorum. Yazın bu daha da sıklaşıyor. Çünkü hasat zamanı geldiği için daha fazla bakıma ihtiyaçları oluyor. Bisikletimin arkasında kovan, çerçeve ve malzeme taşıyorum. Bisikletimin kendi ağırlığı olduğu gibi yükümde bana bayağı külfet oluyor. Haftada yaklaşık 90 kilometreyi sırf arılarımla ilgilenebilmek için geliyorum” dedi.