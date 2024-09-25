Kadir Ezildi nişan sonrası sandığı önüne aldı gram altın, çeyrek altın ne varsa sayarken gösterdi! "Tadını çıkara çıkara saymak için..."

Kadir Ezildi'ye nişanı sonrası mesaj yağdı ve takipçileri ne kadar altın takıldığını sordu. Mynet'in haberine göre; Ezildi ise bir açıklama yaparak "Altınları bugüne kadar saymadın nasıl diye mesaj gelmiş. Benim matematiğim kötü zaten felç geçirmişim gibiyim o kafayla doğru sayamam" dedi.