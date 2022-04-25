Kadir Gecesi mesajları 2022! En yeni resimli Kadir Gecesi mesajları ve Kadir Geceniz mübarek olsun sözleri

Kadir Gecesi mesajları, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu kıymetli günde namazlar kılınacak ve vatandaşlar camilere gidecek. Bugünün önemini hatırlatmak ve sevdiklerine mesaj göndermek isteyen kişiler; en yeni resimli Kadir Gecesi mesajları ve Kadir Geceniz mübarek olsun sözleri için internet arama motorlarında araştırma yapıyor. Biz de en yeni ve en güzel Kadir Gecesi mesajlarını sizler için derledik...

KADİR GECESİ MESAJLARI 2022!

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Kuran-ı Kerim'de Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin yani Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor Bu nedenle bu geceyi ihya edelim Kadir geceniz hayırlı olsun.

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu hep seninle olsun.Kadir gecesiniz mübarek olsun!

Gül-i Muhammed-i olanlara selam olsun, selam diyarından geçenlere bahar olsun, gönlü hazan olanların gönlü gülistan olsun, mübarek kandiliniz kutlu olsun.