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Kadir Gecesi mesajları 2022! En yeni resimli Kadir Gecesi mesajları ve Kadir Geceniz mübarek olsun sözleri

25.04.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Gecesi mesajları, 27 Nisan Çarşamba gününün yaklaşması sebebiyle merak konusu oldu. İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) bu kıymetli gecede indirildi. Sevdiklerinin, yakınlarının ve arkadaşlarının bu geceyi hatırlatmak isteyenler en yeni resimli Kadir Gecesi mesajları ve Kadir Geceniz mübarek olsun sözleri ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. İşte bu kıymetli geceye ilişkin en yeni mesajlar...

Kadir Gecesi mesajları, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu kıymetli günde namazlar kılınacak ve vatandaşlar camilere gidecek. Bugünün önemini hatırlatmak ve sevdiklerine mesaj göndermek isteyen kişiler; en yeni resimli Kadir Gecesi mesajları ve Kadir Geceniz mübarek olsun sözleri için internet arama motorlarında araştırma yapıyor. Biz de en yeni ve en güzel Kadir Gecesi mesajlarını sizler için derledik...

KADİR GECESİ MESAJLARI 2022!

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.
Kuran-ı Kerim'de Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin yani Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor Bu nedenle bu geceyi ihya edelim Kadir geceniz hayırlı olsun.
Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu hep seninle olsun.Kadir gecesiniz mübarek olsun!
Gül-i Muhammed-i olanlara selam olsun, selam diyarından geçenlere bahar olsun, gönlü hazan olanların gönlü gülistan olsun, mübarek kandiliniz kutlu olsun.
Ey Rabbim şu sonsuz merhamet ve rahmetinden bir damla da olsa, nasiplenmeyi hakeden kullarında eyle bizi. Amin! Kadir Geceniz hayırlı olsun.
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Anahtar Kelimeler:
Kadir gecesi Ramazan
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