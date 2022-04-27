KADİR GECESİ MESAJLARI 2022! Instagram, Facebook, Whatsapp için resimli, dualı ve ayetli Kadir Geceniz mübarek olsun mesajları

Kadir Gecesi mesajları, İslam dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in indirildiği bu kıymetli gecenin anlam ve önemini vurgulamak isteyen kişiler tarafından internet arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Vatandaşlar, Instagram, Facebook, Whatsapp gibi sosyal medya uygulamalarında paylaşmak için en güzel sözleri araştırıyor. Instagram, Facebook, Whatsapp için resimli, dualı ve ayetli Kadir Gecesi mesajlarını sizler için derledik...

KADİR GECESİ MESAJLARI

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle Kadir gecenizi kutlarım.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Kadir geceniz mübarek olsun!

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle Kadir gecenizi kutlarım.