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  4. KADİR GECESİ MESAJLARI 2022! Kadir Gecesi'ne özel Instagram, Facebook, Whatsapp için resimli, dualı ve ayetli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

KADİR GECESİ MESAJLARI 2022! Kadir Gecesi'ne özel Instagram, Facebook, Whatsapp için resimli, dualı ve ayetli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

27.04.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Gecesi mesajları, Instagram, Facebook, Whatsapp için resimli, dualı ve ayetli seçenekleri ile bu kıymetli güne anlam katıyor. Kadir gecesi mesajları ve sözleri bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen bu kıymetli geceyi sevdiklerine anımsatmak isteyenler tarafından merak edildi. Çok sayıda kişi Instagram, Facebook, Whatsapp gibi platformlarda paylaşmak için konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. İşte Instagram, Facebook, Whatsapp için resimli, dualı ve ayetli Kadir Gecesi mesajları...

Kadir Gecesi mesajları, İslam dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in indirildiği bu kıymetli gecenin anlam ve önemini vurgulamak isteyen kişiler tarafından internet arama motorlarında sorgulamaya başlandı. Vatandaşlar, Instagram, Facebook, Whatsapp gibi sosyal medya uygulamalarında paylaşmak için en güzel sözleri araştırıyor. Instagram, Facebook, Whatsapp için resimli, dualı ve ayetli Kadir Gecesi mesajları haberimizde...

KADİR GECESİ MESAJLARI

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle Kadir gecenizi kutlarım.
Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Kadir geceniz mübarek olsun!
Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle Kadir gecenizi kutlarım.
En ağır hastaların bile hafifledikleri, öteye geçen Mü'minlerin bir kuş hafifliğiyle geçtikleri, yoksul sofralarının gökten gelme bir bereketle birdenbire zenginleştiği bir gecedir Kadir Gecesi. Duaların kabul edileceği bu gecede, gönülden el açmak dileğiyle. Cümleten Kadir Gecemiz mübarek olsun.
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facebook whatsapp Kadir gecesi Ramazan
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