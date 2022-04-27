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Kadir Gecesi ne zaman 2022? Kadir Gecesi bugün mü idrak edilecek? İşte Kadir Gecesi'nin tarihi!

27.04.2022 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Gecesi ne zaman? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Ramazan Ayı sürerken konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bu kıymetli günde namazlar kılınacak, eller semaya kalkacak ve vatandaşlar camilere gidecek. Peki Kadir Gecesi ne zaman 2022? Kadir Gecesi bugün mü idrak edilecek? İşte tarihi...

Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan Ayı sürerken vatandaşlar tarafından en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu kıymetli gecede indirildi. Peki Kadir Gecesi ne zaman 2022? Kadir Gecesi bugün mü idrak edilecek? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2022?

Ramazan Ayı dolayısıyla bu sene ilk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü kılınırken, ilk oruç 2 Nisan Cumartesi günü tutuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; Kadir Gecesi, bu yıl 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek.

KADİR GECESİ HANGİ GÜN?

KADİR GECESİ HANGİ GÜN?
Kadir Gecesi Ramazan'ın 27. günüdür. Kadir Gecesi, İslam peygamberi Hazreti Muhammed, inananlara namaz kılmayı emir buyur etmiştir.

KADİR GECESİ AYIN KAÇINDA İDRAK EDİLECEK?

KADİR GECESİ AYIN KAÇINDA İDRAK EDİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgiye göre; Kadir Gecesi, bu yıl 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek.

KADİR GECESİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

KADİR GECESİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?
Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Çünkü bu gecede yapılan ibadet, kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Nitekim bu konuda, aynı adı taşıyan sûrede şöyle buyurulur:
"Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ııe olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail (a.s.) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Kadir gecesi Ramazan
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