Kadir Gecesi ne zaman 2022? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek? İşte Kadir Gecesi'nin tarihi!

Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan Ayı sürerken vatandaşlar tarafından en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu kıymetli gecede indirildi. Peki Kadir Gecesi ne zaman 2022? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2022?

Ramazan Ayı dolayısıyla bu sene ilk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü kılınırken, ilk oruç 2 Nisan Cumartesi günü tutuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; Kadir Gecesi, bu yıl 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek.

KADİR GECESİ HANGİ GÜN? Kadir Gecesi Ramazan'ın 27. günüdür. Kadir Gecesi, İslam peygamberi Hazreti Muhammed, inananlara namaz kılmayı emir buyur etmiştir.

KADİR GECESİ AYIN KAÇINDA İDRAK EDİLECEK? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgiye göre; Kadir Gecesi, bu yıl 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek.

KADİR GECESİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR? Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Çünkü bu gecede yapılan ibadet, kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Nitekim bu konuda, aynı adı taşıyan sûrede şöyle buyurulur: