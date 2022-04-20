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Kadir Gecesi ne zaman 2022? Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar, anlamlı sözler, ayet ve hadisler nelerdir?

20.04.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Gecesi ne zaman? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Öte yandan Ramazan-ı Şerifin 27’nci gecesi olan bu önemli geceye ilişkin mesajlar, anlamlı sözler, ayet ve hadisler de vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen bu gecede yapılabilecek ibadetler ise merak edilen bir başka konu. Peki Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar, anlamlı sözler, ayet ve hadisler nelerdir? İşte konuya ilişkin detaylar...

Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan Ayı devam ederken vatandaşlar tarafından en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik. Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar, anlamlı sözler, ayet ve hadisler nelerdir? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2022?

Ramazan Ayı dolayısıyla bu sene ilk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü kılınırken, ilk oruç 2 Nisan Cumartesi günü tutuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; Kadir Gecesi, bu yıl 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek.

KADİR GECESİ MESAJLARI

KADİR GECESİ MESAJLARI
Bin aydan daha hayırlı olan KADİR GECESİ"nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.
Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen KADİR GECESİ"nde, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun KADİR GECESİ mübarek olsun.
Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ ANLAMLI SÖZLER

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ ANLAMLI SÖZLER
Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların ve tövbelerin kabul olduğu bu gecede ibadetlerimizi yerine getirelim. Kadir Geceniz mübarek olsun.
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Anahtar Kelimeler:
Kadir gecesi Ramazan
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