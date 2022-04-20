Kadir Gecesi ne zaman 2022? Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar, anlamlı sözler, ayet ve hadisler nelerdir?

Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan Ayı devam ederken vatandaşlar tarafından en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik. Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar, anlamlı sözler, ayet ve hadisler nelerdir? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2022?

Ramazan Ayı dolayısıyla bu sene ilk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü kılınırken, ilk oruç 2 Nisan Cumartesi günü tutuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; Kadir Gecesi, bu yıl 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek.

KADİR GECESİ MESAJLARI Bin aydan daha hayırlı olan KADİR GECESİ"nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen KADİR GECESİ"nde, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun KADİR GECESİ mübarek olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.