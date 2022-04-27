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Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir Gecesinde hangi dualar okunur?

27.04.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen bu kıymetli gece için ibadetlerini eksiksiz ve doğru olarak yerine getirmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir Gecesinde hangi dualar okunur? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu kıymetli gece sebebiyle Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir Gecesinde hangi dualar okunur? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte bu kıymetli gecede yapılması gerekenler...

KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Kadir Gecesi'nde olabildiğince tövbe etmeli, Kur'an-ı Kerim okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılınmalıdır. Öte yandan İslam peygamberi Hz. Muhammed bol bol ‘Allah'ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet' şeklinde dua etmeyi Müslümanlara tavsiye etmiştir.

KADİR GECESİNDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

KADİR GECESİNDE HANGİ DUALAR OKUNUR?
Hz. Aişe bir gün Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e "Ya Resullullah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?" diye sormuştur. Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur:
"Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni. (Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)" Bu duayla birlikte, Fatiha, Nas gibi Kur'andan bilinen tüm dualar okunabilir.

KADİR SURESİ NASIL OKUNUR?

KADİR SURESİ NASIL OKUNUR?
İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.

KADİR SURESİNİN ANLAMI NEDİR?

KADİR SURESİNİN ANLAMI NEDİR?
Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.
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Anahtar Kelimeler:
Kadir gecesi Ramazan
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