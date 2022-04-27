Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu kıymetli gece sebebiyle Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir Gecesinde hangi dualar okunur? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte bu kıymetli gecede yapılması gerekenler...

KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Kadir Gecesi'nde olabildiğince tövbe etmeli, Kur'an-ı Kerim okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılınmalıdır. Öte yandan İslam peygamberi Hz. Muhammed bol bol ‘Allah'ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet' şeklinde dua etmeyi Müslümanlara tavsiye etmiştir.

KADİR GECESİNDE HANGİ DUALAR OKUNUR? Hz. Aişe bir gün Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e "Ya Resullullah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?" diye sormuştur. Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur:

"Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni. (Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)" Bu duayla birlikte, Fatiha, Nas gibi Kur'andan bilinen tüm dualar okunabilir.

KADİR SURESİ NASIL OKUNUR? İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.