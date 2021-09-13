Sarı nokta hastalığı sebebiyle ameliyat olan Kadir İnanır'ın ardından hastalığın ne olduğu araştırılmaya başlandı. Daha çok görme bozukluğu şikayetiyle anlaşılan sarı nokta hastalığının ne olduğu merak ediliyor. Peki Kadir İnanır'ın yakalandığı Sarı nokta hastalığı nedir?

SARI NOKTA HASTALIĞI NEDİR?

Yeşilçam'ın sevilen ismi Kadir İnanır'ın sarı nokta hastalığı nedeniyle gözünden ameliyat olduğu açıklandı. 72 yaşındaki ünlü oyuncu, bu hastalığın etkisiyle son dönemde görme bozukluğu yaşıyor. Sarı nokta hastalığının ne olduğu merak edilmeye başlandı.

Makula dejenerasyonu ismiyle de bilinen sarı nokta (sarı benek) hastalığı, gelişmiş ülkelerde 65 yaş üstü bireylerde merkezi (santral) görme kaybının en önemli nedenidir. Toplumda gözlenme sıklığı, %1.2 ile 1.7 arasında bulunmaktadır. Yapılan bir çalışmaya göre sarı nokta hastalığının görülme sıklığı, 55 yaş üstü bireyler için %3.4 olarak rapor edilmiş ve yaş ilerledikçe bu oranın her 5 yaşta %1.22 artığı ifade edilmiştir.

Makula; sarı nokta da denilen ve keskin görmeden sorumlu retina tabakasının ortasında bulunan küçük bir alan olarak bilinir. 5 mm çapında olmasına rağmen merkezi görmeden sorumludur. Bu alanda, ışığı algılayan fotoreseptör hücreleri yoğun olarak yer almaktadır. Yine bu alan detayların da görülmesini sağlamaktadır.

Örneğin; iğneden iplik geçirmek veya okumak gibi işler makula sayesinde gerçekleşmektedir. Makula iyi çalışmadığı zaman bakılan alan bulanık ve karanlık gözlenir. Makula dejenerasyonu yani sarı nokta hastalığında, yanlardan (periferal) görme bozulmaz ancak merkezdeki (santral) görme bozulmaktadır.