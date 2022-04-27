Kadir Gecesi, İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in indirildiği kıymetli ve İslam alemi için önemi olan bir gecedir. Bu yıl 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilen bu özel günde, eller semaya kalkacak ve birçok müslüman ibadet edecek. Namazda okunan Kadir suresini bilmeyenler şimdiden konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Kadir Suresi bilmeyenler ne okumalı? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kadir Gecesi namazında hangi dualar okunur? İşte detaylar...

KADİR SURESİ BİLMEYENLER NE OKUMALI?

Kadir Gecesi, İslam dininin kutsal Kitabı Kur'an-ı Kerim'in vahiy yoluyla Hz. Muhammed'e gönderilmeye başlandığı gece olarak bildirilmiştir. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi olan 5 ayetlik Kadr Suresi mutlaka okunmalıdır. Kadir Suresi'nde bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğundan bahsedilmektedir.

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR? Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Kadir Gecesi'nde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238). Namazın kılınacağı saat ile ilgili bir açıklama yapılmamıştır.

KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKATTIR? Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır. 1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi, 2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi, 3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi, 4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi