Kafatası kemiklerini 5 ay karnında taşıdı! Asıl kabus daha sonra başladı

İstanbul'da bir restoranda çalışan 48 yaşındaki Osman Yılmaz'ın hayatı yaklaşık 6 ay önce geçirdiği trafik kazası ile alt üst oldu.

KAFATASI KEMİKLERİ KARNINA YERLEŞTİRİLDİ

Yaya olarak yürürken araç çarpması sonucu beyin kanaması geçiren Yılmaz'a ilk müdahale yapılan hastanede, kazadan dolayı kafa içinde oluşan ödemin beyne baskı yapmasını önlemek için kafatası kemikleri geçici olarak çift taraflı çıkarıldı ve doku kaybı olmadan steril bir şekilde korunabilmesi için karnının içine yerleştirildi. Geçirdiği ağır kazaya rağmen bu ameliyattan sonra durumu düzelen ve yürüyerek hastaneden taburcu edilen Yılmaz, geçireceği ikinci rekonstrüksiyon (onarım) ameliyatına dek evinde toparlanmayı düşünürken zamanla durumu kötüleşmeye başladı.

Ödemin yarattığı baskı giderilse de beyninde oluşan içe doğru çökme nedeniyle oluşan kafa içi basıncı beyin dokusuna zarar vermeye başladı. Haftalar içinde vücut fonksiyonları bozuldu, kendi başına yürüyemez hale geldi, yutkunması zayıfladı ve ilaçlarını dahi yutamaz oldu. Ondaki bu geriye gidişten endişelenerek başka bir doktor arayışına giren ailesi, bir tavsiye ile Beyin Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Halil Olgün Peker'e ulaştı. Yılmaz'ın filmlerini gören Dr. Peker, onu acilen ameliyata aldı ve yaklaşık 5 aydır karnında taşıdığı kafatası kemiklerini yerine yerleştirdi, çöken beyin zarını genişleterek kafa içi basıncın azalmasını sağladı. Yılmaz ameliyattan iki hafta sonra yürüyebilmeye konuşabilmeye hatta işinin başına dönme planları yapmaya başladı.

YATAĞA BAĞIMLI KALABİLİRDİ Beyin Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Halil Olgün Peker, Osman Yılmaz'ın birkaç hafta daha geç kalmış olsa, bu ameliyatın da işe yaramayacağını ve yatağa bağımlı bir bakım hastası olarak yaşamını sürdürmek zorunda kalacağını söyledi. Peker, "Osman bey bize yaklaşık 3-4 hafta önce başvurdu. Yakını Tülay Hanım getirdi. Bir trafik kazası geçiriyor, önce çok ciddi bir beyin kanaması gelişiyor. Gittiği hastanede uzun süre yoğun bakımda kalıyor bu beyin kanamasına bağlı olarak ve çok ciddi bir kafa içi basınç artışı durumu oluşuyor." ifadelerini kullandı.

YEMEK DAHİ YİYEMEZ OLMUŞ "Kafa içindeki basıncı düşürmek için, iki tarafta kafatası kemiğini alıyorlar ve karnına gömüyorlar" diyen Peker "Yani beynin dışarıya doğru genişlemesine fırsat vermek için böyle bir ameliyat yapılıyor. Ama hastaneden çıktıktan sonra Osman Bey'in durumu sürekli kötüleşmeye başlamış. Hastaneden çıktığında yürüyebilen, yemek yiyebilen bir durumdayken, her geçen gün tersine gitmiş ve yemek dahi yiyemez olmuş. Yani o ameliyatla yapılmak istenen durumun tam tersi bir tablo gelişmiş. Beyin, dışarıya genişlemesi gerekirken, içeriye doğru çökmüş ve bu da beyinde çok ciddi baskı oluşturmuş." dedi.