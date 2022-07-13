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Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında çıkan yangın söndürüldü

13.07.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'nde, bir kağıt fabrikasına ait atık kağıtların toplandığı açık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında atık kağıt balyaları zarar gördü.

Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında çıkan yangın söndürüldü

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yangın Kahramanmaraş

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