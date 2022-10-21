HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş’taki deprem anı kameralarda

Kahramanmaraş’taki deprem anı kameralarda

20.10.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.34’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.34’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 8,31 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
Deprem anı Kahramanmaraş şehir merkezinde de hissedildi. Kent Güvenlik Yönetimi Sistemlerine (KGYS) yansıyan görüntülerde kameranın kısas süreli titrediği kayda geçti.
Bir markette kaydedilen görüntüde ise vatandaşların depremi hissetmediği gözlemlendi. Deprem anı bir berber dükkanında ise kısa süreli hissedildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kahramanmaraş Valiliği depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Kahramanmaraş’taki deprem anı kameralarda

Kahramanmaraş’taki deprem anı kameralarda

Kahramanmaraş’taki deprem anı kameralarda

Kahramanmaraş’taki deprem anı kameralarda

Kahramanmaraş’taki deprem anı kameralarda

Kahramanmaraş’taki deprem anı kameralarda

Kahramanmaraş’taki deprem anı kameralarda

Kahramanmaraş’taki deprem anı kameralarda

Kahramanmaraş’taki deprem anı kameralarda
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

Cesedi krokiyle bulundu! Annenin feryadı yürekleri dağladı

Cesedi krokiyle bulundu! Annenin feryadı yürekleri dağladı

Kılıçdaroğlu o soruya böyle yanıt verdi! 'Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız'

Kılıçdaroğlu o soruya böyle yanıt verdi! 'Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız'

İlginizi Çekebilir

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Her mutfakta var: Sonuçlar korkunç! Salmonella yuvası

Her mutfakta var: Sonuçlar korkunç! Salmonella yuvası

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.