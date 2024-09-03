Kahreden anlar... Zihinsel engelli arkadaşının ölümünü kameraya kaydetti: "Ah Tanju ah!"

Bursa'da yaşayan Serdar Akça ile zihinsel engelli Tanju Aydın, 3 yıl önce tanışıp, arkadaş oldu. İzmir’de bir yetimhanede büyüyen Akça ile Bursa’da yetimhanede büyüyen Aydın, kısa sürede samimi olup, her şeyi birlikte yapmaya başladı.
Akça ile Aydın, 15 Ağustos günü de 2 arkadaşlarını daha yanlarına alıp, piknik yapmak ve denize girmek için Mudanya ilçesinin Eşkel sahiline gitti.
Piknik yaptıktan sonra Tanju Aydın ile denize giren Serdar Akça, elindeki aksiyon kamerası ile o anları da kayıt altına aldı.
2 arkadaş yüzerken dalga çıkınca Akça, Aydın’ı açılmaması için uyardı.
Sahile doğru yüzmeye başlayan Tanju Aydın, dalga nedeniyle kulaç atmakta zorlandı ve kendisini suya bıraktı.
Arkadaşının boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden Serdar Akça, sahile çıkıp çevredekilerden yardım ve can simidi istedi.
Gözden kaybolan Tanju Aydın’ın cansız bedeni, 10 dakika sonra sahile vurdu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi de Aydın’ı yaşama döndüremedi.
Serdar Akça, yüzerken kullandığı aksiyon kamerası ile arkadaşını uyarmasını, sahilde yardım istemesini ve arkadaşının cansız bedeninin kıyıya vurmasını saniye saniye görüntüledi.
Tanju Aydın'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.