Kahvenin faydaları saymakla bitmiyor! Düzenli tüketildiğinde alzheimer, parkinson ve kanser hastalığı için etkili sonuçlar sağlıyor

Kahve ülkemizde sıklıkla tüketilen sıcak içecekler arasında üst sırada bulunuyor. Özellikle Türk kahvesi sevenler her gün bir adet türk kahvesi içmeden mutlu olamıyor. Kahvenin kalp ve tansiyon hastalarına riski olduğu gibi diğer kişiler için birçok faydası bulunuyor.Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Ege Ramadanoğlu, dozunda içilen kahvenin insan sağlığı açısından birçok yararı olduğunu söyledi. Kuru kahve tozunun kafein, potasyum, demir, folik asit, kalsiyum, lif içeriği bakımından oldukça yüksek olduğunu ifade eden Dyt. Ramadanoğlu, kahvenin içerisinde eser miktarda sodyum ve A vitamini bulunduğunu belirtti.

KAHVENİN FAYDALARI

ENERJİ İÇİN SPORDAN YARIM SAAT ÖNCE İÇİLMELİ Dozunda içilen kahvenin birçok yararı olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Ege Ramadanoğlu, “Kahvede bulunan kafein, epinefrin (adrenalin) hormonunun üretiminde önemli bir artışa neden olur. Korku ve heyecan durumlarında da artan bu hormon, insan vücudunu yoğun fiziksel efora hazırlar. Kahve tüketiminin ardından fiziksel performansta önemli bir artış gözlenir. Spor aktiviteleri veya fitness ile ilgilenen sağlıklı bireylerin spor salonlarına gitmeden yaklaşık yarım saat önce sade kahve tüketmesinde fayda vardır” dedi.

YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRIYOR Kahvenin yüzde 6’sının karbonhidrat, yüzde 42’sinin protein ve yüzde 52’sinin yağdan oluştuğunu dile getiren Dyt. Ramadanoğlu, metabolizma hızını önemli ölçüde artırarak yağ yakımını hızlandırması nedeniyle fazla kilolarından kurtulmak isteyenler için değerli bir besin türü olduğunu vurguladı. Dyt. Ramadanoğlu,“Vücutta bulunan yağların parçalanmasına ve ortaya çıkan serbest yağ asitlerinin enerji üretiminde kullanılabilmesine yardımcı olan kahve, sade olarak tüketildiğinde sıfıra yakın bir kalori içeriğine sahiptir” diye konuştu.

İŞ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIYOR Kahvenin vücuttaki enerji düzeyini artırarak zekâyı güçlendirdiğini belirten Dyt. Ramadaoğlu, “Kahvede bol miktarda bulunan kafein adlı bileşen, tüketimin ardından hızla kana karışarak beyne ulaşır. Burada üretilen ve uyku haline neden olan adenozin adlı nörotransmitteri bloke ederek uyanıklığı artırır, enerji düzeyini yükseltir. Bu sayede gün içerisinde hissedilen yorgunluğu önler. Aynı zamanda zihni açarak iş verimliliğini ve konsantrasyonu artırır. Beyindeki bu etkisi sayesinde kahvenin aynı zamanda ruh halini, hafızayı, reaksiyon süresini ve genel anlamda bilişsel fonksiyonları iyileştirdiğini gösteren çok sayıda bilimsel çalışma mevcuttur” ifadelerini kullandı.

KANSERE KARŞI KORUMA SAĞLAYABİLİYOR Kahvenin antioksidan içeriği oldukça yüksek olan bir besin olduğunu söyleyen Dyt. Ramadanoğlu, “Yüksek antioksidan içeriği sayesinde düzenli kahve tüketen bireylerde karaciğer kanseri ve kolorektal kanser türleri başta olmak üzere birçok kanser türüne yakalanma riskinin önemli ölçüde azaldığını gösteren bilimsel araştırmalar bulunmaktadır. Hücre yapısını koruyarak kontrolsüz çoğalmayı önleyen kahvenin, aynı zamanda diyabet ve kardiyovasküler hastalıklardan korunmaya yardımcı olarak yaşam süresini artırdığı da bilinmektedir.”dedi.