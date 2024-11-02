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  4. Kalp hastalığı ve yaşlanma riski! Egzersiz yapmak yetmiyor... Uzun süre oturmak sağlığa zarar veriyor!

Kalp hastalığı ve yaşlanma riski! Egzersiz yapmak yetmiyor... Uzun süre oturmak sağlığa zarar veriyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
02.11.2024 12:14
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Colorado Boulder Üniversitesi ve California Riverside Üniversitesi'nin yeni araştırmasına göre, uzun işe gidiş gelişler, Zoom'la dolu iş günleri ve yayın yapıp kaydırmayla geçen akşamlar nedeniyle, Y kuşağı artık haftada 60 saatten fazla oturarak vakit geçiriyor. Bu durum, potansiyel olarak kalp hastalığı riskini artırıyor ve diğer yaşlanma belirtilerini hızlandırıyor.

1.000'den fazla kişiyi kapsayan çalışma, genç yetişkinlerde uzun süre oturmanın kolesterol ve vücut kitle indeksi (VKİ) gibi sağlık ölçütlerini nasıl etkilediğini inceleyen ilk çalışmalar arasında yer alıyor.

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EGZERSİZ YAPMAK YETMİYOR

EGZERSİZ YAPMAK YETMİYOR

Günde yaklaşık 20 dakika orta düzeyde egzersiz yapmak gibi önerilen minimum fiziksel aktivite yönergelerinin karşılanmasının, uyanık geçirilen saatlerin çoğunu koltukta geçirmenin tehlikelerini dengelemek için yeterli olmadığı görüldü.

Psikoloji ve Sinirbilim Bölümü ile Davranışsal Genetik Enstitüsü'nde profesör olan Chandra Reynolds, "Araştırmamız, gün boyunca daha az oturmanın, daha yoğun egzersiz yapmanın veya her ikisinin bir kombinasyonunun erken yetişkinlikte erken yaşlanma riskini azaltmak için gerekli olabileceğini öne sürüyor" dedi.

PLOS One dergisinde yayımlanan araştırma için Reynolds ve Genetik, Genomik ve Biyoenformatik Bölümü'nde doktora adayı olan Ryan Bruellman ile birlikte çalıştı. COVID salgınından sonra Bruellman, kendisinin ve kendi yaşındaki diğer insanların daha fazla oturduğunu fark etti. Sonuçlar hakkında daha fazla bilgi edinmeye koyuldu.

"Genç yetişkinler yaşlanmanın etkilerine karşı duyarsız olduklarını düşünme eğilimindedirler. 'Metabolizmam harika, 50'li veya 60'lı yaşlarıma gelene kadar endişelenmeme gerek yok' diye düşünürler," dedi Bruellman. "Ancak hayatın bu kritik döneminde ne yaptığınız önemlidir."

İŞTEN SONRA YÜRÜYÜŞ YETERLİ DEĞİL

İŞTEN SONRA YÜRÜYÜŞ YETERLİ DEĞİL

Katılımcılar ortalama olarak günde yaklaşık 9 saat oturduklarını, bazılarının 16 saate kadar oturduğunu bildirdiler. Haftada ortalama 80 ila 160 dakika arasında orta düzeyde fiziksel aktivite ve haftada 135 dakikadan az yoğun egzersiz yaptıklarını bildirdiler. Yazarlar, bu sonuçların Colorado'nun aktif yaşam tarzı nedeniyle ulusal ortalamalardan muhtemelen daha iyi olduğunu belirtiyorlar.

Anahtar Kelimeler:
Kalp‎ egzersiz sağlık sağlıklı yaşam
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