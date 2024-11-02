Kalp hastalığı ve yaşlanma riski! Egzersiz yapmak yetmiyor... Uzun süre oturmak sağlığa zarar veriyor!

PLOS One dergisinde yayımlanan araştırma için Reynolds ve Genetik, Genomik ve Biyoenformatik Bölümü'nde doktora adayı olan Ryan Bruellman ile birlikte çalıştı. COVID salgınından sonra Bruellman, kendisinin ve kendi yaşındaki diğer insanların daha fazla oturduğunu fark etti. Sonuçlar hakkında daha fazla bilgi edinmeye koyuldu.