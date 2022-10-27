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  4. Kalp krizi geçiren vatandaşı kalp masajı ile hayatta tutan belediye personeli İHA’ya konuştu

Kalp krizi geçiren vatandaşı kalp masajı ile hayatta tutan belediye personeli İHA’ya konuştu

27.10.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da bir iş merkezinde bulunan su tahsilat şubesinde fatura öderken kalp krizi geçiren kişi, Elazığ Belediyesi personelinin yaptığı kritik müdahaleyle kurtuldu.

Elazığ’da bir iş merkezinde bulunan su tahsilat şubesinde fatura öderken kalp krizi geçiren kişi, Elazığ Belediyesi personelinin yaptığı kritik müdahaleyle kurtuldu. Kalp masajı yaparak bir kişinin hayata tutunmasını sağlayan Mahmut Demir, “Bir hayat kurtarmak, bir dünyaya bedeldir” dedi.
Olay dün sabah saatlerinde bir iş merkezinde bulunan su tahsilat şubesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kalp rahatsızlığı bulunan 80 yaşındaki N.A., fatura yatırmak istediği sırada fenalaşıp yere düştü. Kalp krizi geçiren N.A.’ya tahsilat şubesinde bulunan personel Mahmut Demir müdahale etti. İki kez kalbi duran şahıs, Demir’in kalp masajı sayesinde hayata tutundu. Bu sırada haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçiren vatandaşı hastaneye nakletti.

’’Başkanımızın talimatı ile daha önce sağlık eğitimi almıştık’’
Olaydan sonra İHA muhabirlerine konuşan Mahmut Demir, “Amcamız su faturasını yatırmak için bize gelmişti. Tam işlemi bitirmişken, amcamızda bir tuhaflık olduğunu sezmiştim. Arkadaşlardan yardım isteyerek, amcamızı yere yatırdık. O anda amcamızın kalp krizi geçirdiğini fark ettik. Elimizle önce ağzını açtık. Sağ olsunlar daha önce belediye başkanımızın talimatlarıyla bu konuda sağlık eğitimi almıştık. Gereken müdahaleyi yaptık. Amcamızın iki defa kalbi durdu, çok şükür yaşama tutundu, şu anda durumu iyiymiş. Biz de bu mutluluğu yaşıyoruz. Bir hayat kurtarmak, bir dünyaya bedeldir. Biz o hazzı yaşadık. Kesinlikle belediyelerimizin vermiş olduğu eğitimlerin ne kadar yerinde olduğunu biz burada gördük’’ diye konuştu.

Kalp krizi geçiren vatandaşı kalp masajı ile hayatta tutan belediye personeli İHA’ya konuştu

Kalp krizi geçiren vatandaşı kalp masajı ile hayatta tutan belediye personeli İHA’ya konuştu

Kalp krizi geçiren vatandaşı kalp masajı ile hayatta tutan belediye personeli İHA’ya konuştu

Kalp krizi geçiren vatandaşı kalp masajı ile hayatta tutan belediye personeli İHA’ya konuştu

Kalp krizi geçiren vatandaşı kalp masajı ile hayatta tutan belediye personeli İHA’ya konuştu

Kalp krizi geçiren vatandaşı kalp masajı ile hayatta tutan belediye personeli İHA’ya konuştu

Kalp krizi geçiren vatandaşı kalp masajı ile hayatta tutan belediye personeli İHA’ya konuştu

Kalp krizi geçiren vatandaşı kalp masajı ile hayatta tutan belediye personeli İHA’ya konuştu

Kalp krizi geçiren vatandaşı kalp masajı ile hayatta tutan belediye personeli İHA’ya konuştu

Kalp krizi geçiren vatandaşı kalp masajı ile hayatta tutan belediye personeli İHA’ya konuştu

Kalp krizi geçiren vatandaşı kalp masajı ile hayatta tutan belediye personeli İHA’ya konuştu
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