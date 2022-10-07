HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kalp krizi riskinizi artırmak istemiyorsanız uzak durun! Masum gibi görünüyorlar ama tehlike oluşturuyorlar

Kalp krizi riskinizi artırmak istemiyorsanız uzak durun! Masum gibi görünüyorlar ama tehlike oluşturuyorlar

07.10.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl milyonlarca insan kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor. Kalp hastalıkları ve kalp krizi hayati risk oluşturuyor. Kalp krizine neden olan birçok etken bulunuyor. Yanlış beslenme kanser gibi tehlikeli hastalıkların riskini artırdığı kalp krizi riskinde de önemli rol oynuyor. İşte kalp krizi riskinizi artıran yiyecekler ve davranışlar...

Kalp vücudumuz için en önemli organ olarak görülüyor. Kalp hastalıkları ve krizi genellikle göğüs sıkışması, terleme, nefes darlığı, çarpıntı gibi belirtilerle kendini gösterse de bazı durumlarda belirti göstermeyebiliyor. Bu durum hastaların hayatını kaybetmesine neden oluyor. Kalp krizi ile ölen kişilerin sayısında her geçen gün artış görülüyor. Bunu engellemek adına doğru beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca sadece beslenme değil hareketsiz yaşam, stresli iş ortamı, mutsuz evlilik, yalnızlık, trafikte fazla kalmak gibi etkenler de kalp krizi riskini artırabiliyor.

KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRAN YİYECEKLER

SOĞUK KESİM YİYECEKLER

SOĞUK KESİM YİYECEKLER
Kimse lezzetli bir sandviçe hayır diyemez. Soğuk etlerin kolay hazırlanabildiği ve muazzam bir lezzete sahip olduğuna da şüphemiz yok. Ancak bu şarküteri etleri çoğu zaman inanılmaz miktarda sodyum içermektedir. Soğuk kesimler, dilim başına yaklaşık 250 miligram sodyum katkısı içerebilir. Bu yüzden mümkün mertebe bu yiyeceklerden uzak durun.

SÜZME PEYNİR

SÜZME PEYNİR
Lezzetli olmasına rağmen peynir doymuş yağın en büyük katkı maddesidir. Bu yağ türü, midede kendini depolar ve kardiyovasküler sistemine zarar verir. Ayrıca süzme peynirin güvenli olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Sadece bir fincan süzme peynir 700 miligram tuz taşıyabilir.

KONSERVE SEBZELER

KONSERVE SEBZELER
Daha fazla sebze yemenin genel sağlığımızı iyileştirmeye yardımcı olacağını düşünebiliriz ama bu konuda artı parantez olarak taze sebzeler diye eklemeliyiz. Bu kuralın istisnası ise bir kutudan çıkan sebzelerdir. Onlar vitaminler ile paketlenmiş olabilir ama lezzetini koruması için içerisine çok miktarda sodyum depolanmıştır. Bu yüzden “düşük sodyum” yazan teneke kutularını tercih edin ve yemekten önce sebzeleri yıkadığınızdan mutlaka emin olun.

DOMATES SOSU

DOMATES SOSU
Günlük yemeklerin çoğunda kullandığımız bir başka konserve ise domates sosudur. Koyu kırmızı kıvamdaki bir kutu sos, 830 miligramlık sodyum içerir. Konserve sebzelerde olduğu gibi alternatif olarak “düşük sodyumlu” eklenen cam kavanoz sosları tercih etmelisiniz. Yarım fincan porsiyon başına 350 miligramdan az sodyumla işaretlenmiş konserveleri tavsiye ediyoruz.

DONDURULMUŞ PASTA

DONDURULMUŞ PASTA
Bir pasta pişirmek kolay bir iş değildir. Bu yüzden bazılarımız sıfırdan pişirmek yerine önceden hazırlanmış ve dondurulmuş pastaları kullanmayı tercih ediyoruz. Fakat insanların genelde farkında olmadığı şey dondurulmuş pastaların marketteki her şeyden daha fazla miktarda trans yağ içerdiğidir. Kalp için aşırı tehlikeli bu yiyecekten mutlaka uzak durmalısınız.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
peynir soda tavuk Pastırma Meyve suyu dondurma dondurulmuş gıda konserve Pirinç bulyon krema margarin pasta sığır eti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Cinsellik sorusu şaşkına çevirdi! "Günde 6 defa yapıyorum yaptıkça da..."

Cinsellik sorusu şaşkına çevirdi! "Günde 6 defa yapıyorum yaptıkça da..."

Tarlasına gelince şok yaşadı! Kazınca gerçek ortaya çıktı

Tarlasına gelince şok yaşadı! Kazınca gerçek ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Farkında olmadan bize pas verdi, bizim de golü atmamız lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Farkında olmadan bize pas verdi, bizim de golü atmamız lazım

Para çekmeye gelenler gördükleri manzara karşısında şoke oldu!

Para çekmeye gelenler gördükleri manzara karşısında şoke oldu!

İmamoğlu ve Yavaş'ı topa tuttu! 'Aday falan olmayacaklar'

İmamoğlu ve Yavaş'ı topa tuttu! 'Aday falan olmayacaklar'

İlginizi Çekebilir

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.