Kalp krizi riskinizi artırmak istemiyorsanız uzak durun! Masum gibi görünüyorlar ama tehlike oluşturuyorlar

Kalp vücudumuz için en önemli organ olarak görülüyor. Kalp hastalıkları ve krizi genellikle göğüs sıkışması, terleme, nefes darlığı, çarpıntı gibi belirtilerle kendini gösterse de bazı durumlarda belirti göstermeyebiliyor. Bu durum hastaların hayatını kaybetmesine neden oluyor. Kalp krizi ile ölen kişilerin sayısında her geçen gün artış görülüyor. Bunu engellemek adına doğru beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca sadece beslenme değil hareketsiz yaşam, stresli iş ortamı, mutsuz evlilik, yalnızlık, trafikte fazla kalmak gibi etkenler de kalp krizi riskini artırabiliyor.

KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRAN YİYECEKLER

SOĞUK KESİM YİYECEKLER Kimse lezzetli bir sandviçe hayır diyemez. Soğuk etlerin kolay hazırlanabildiği ve muazzam bir lezzete sahip olduğuna da şüphemiz yok. Ancak bu şarküteri etleri çoğu zaman inanılmaz miktarda sodyum içermektedir. Soğuk kesimler, dilim başına yaklaşık 250 miligram sodyum katkısı içerebilir. Bu yüzden mümkün mertebe bu yiyeceklerden uzak durun.

SÜZME PEYNİR Lezzetli olmasına rağmen peynir doymuş yağın en büyük katkı maddesidir. Bu yağ türü, midede kendini depolar ve kardiyovasküler sistemine zarar verir. Ayrıca süzme peynirin güvenli olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Sadece bir fincan süzme peynir 700 miligram tuz taşıyabilir.

KONSERVE SEBZELER Daha fazla sebze yemenin genel sağlığımızı iyileştirmeye yardımcı olacağını düşünebiliriz ama bu konuda artı parantez olarak taze sebzeler diye eklemeliyiz. Bu kuralın istisnası ise bir kutudan çıkan sebzelerdir. Onlar vitaminler ile paketlenmiş olabilir ama lezzetini koruması için içerisine çok miktarda sodyum depolanmıştır. Bu yüzden “düşük sodyum” yazan teneke kutularını tercih edin ve yemekten önce sebzeleri yıkadığınızdan mutlaka emin olun.

DOMATES SOSU Günlük yemeklerin çoğunda kullandığımız bir başka konserve ise domates sosudur. Koyu kırmızı kıvamdaki bir kutu sos, 830 miligramlık sodyum içerir. Konserve sebzelerde olduğu gibi alternatif olarak “düşük sodyumlu” eklenen cam kavanoz sosları tercih etmelisiniz. Yarım fincan porsiyon başına 350 miligramdan az sodyumla işaretlenmiş konserveleri tavsiye ediyoruz.