Kalp şeklindeki kabuklu deniz canlılarının sıralanmasıyla oluştu! 195 milyon yıllık mermerde şaşırtan Bismillah yazısı

Antalya Korkuteli ilçesi Taşkesiği köyünde bulunan Antalya Mermer Sanayi ve Ticaret Şirketi'nin mermer işletme sahasında olağanüstü bir keşif yapıldı. Mermer ocağında işlenmek için kesilen taşın üstünde beliren figür, işçilerin dikkatini çekti. Üzerindeki tozun alınmasıyla, figürün Arapça ''Bismillah'' yazısıyla aynı olduğu görüldü.

İNCELEMEK İÇİN ÜNİVERSİTEYE GÖNDERİLDİ

Bir işçinin görüntüleri kaydetmesinin ardından, mermer plaka incelenmek üzere Süleyman Demirel Üniversitesi'ne gönderildi. Burada bilim insanları Prof. Dr. Fuzuli Yağmurlu, Prof. Dr. Raşit Altındağ ve Prof. Dr. Nazmi Şengün tarafından üzerinde araştırma yapılan plakanın analiz sonuçlarında ilginç bir keşif gerçekleşti.