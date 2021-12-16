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Kalp şeklindeki kabuklu deniz canlılarının sıralanmasıyla oluştu! 195 milyon yıllık mermerde şaşırtan Bismillah yazısı

16.12.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 195 milyon yıllık mermerdeki Bismillah yazısı dikkat çekti. Mermerin içeriğindeki kalıntının doğal oluşum olduğuna vurgu yapan araştırma ekibi, hazırladığı raporda, yazıların, deniz canlılarına ait kalıntıların parçalanıp biçim değiştirmesi sonucunda meydana geldiğine yer verdi.

Antalya Korkuteli ilçesi Taşkesiği köyünde bulunan Antalya Mermer Sanayi ve Ticaret Şirketi'nin mermer işletme sahasında olağanüstü bir keşif yapıldı. Mermer ocağında işlenmek için kesilen taşın üstünde beliren figür, işçilerin dikkatini çekti. Üzerindeki tozun alınmasıyla, figürün Arapça ''Bismillah'' yazısıyla aynı olduğu görüldü.

İNCELEMEK İÇİN ÜNİVERSİTEYE GÖNDERİLDİ

Bir işçinin görüntüleri kaydetmesinin ardından, mermer plaka incelenmek üzere Süleyman Demirel Üniversitesi'ne gönderildi. Burada bilim insanları Prof. Dr. Fuzuli Yağmurlu, Prof. Dr. Raşit Altındağ ve Prof. Dr. Nazmi Şengün tarafından üzerinde araştırma yapılan plakanın analiz sonuçlarında ilginç bir keşif gerçekleşti.

JURASSIC DÖNEMDEKİ DENİZ CANLILARINA AİT FOSİLLER

Üniversite raporuyla tescillenen ve plakayı oluşturan dolomitik kireçtaşı üzerinde, “Jurassic” dinozorlar dönemde 195 milyon yıl önce yaşamış deniz canlılarına ait fosillerin biyoklastik kalıntıları tespit edildi. Adını Avrupa Alplerindeki Jura dağlarından alan kalıntıların, plakanın bazı kesimlerinde yoğunlaşma gösterdiği de kaydedildi.

TAMAMEN 'DOĞAL' OLUŞUMLU

TAMAMEN 'DOĞAL' OLUŞUMLU
Raporda, plaka üzerinde yer alan ve Arapça "Bismillah" yazılı figürlerin tamamen "doğal" oluşumlu olduğuna vurgu yapıldı. Yazıların, kalp şeklindeki kabuklu deniz canlılarına ait kalıntıların parçalanıp biçim değiştirmesi ve dizilmesi sonucunda meydana geldiği belirtildi. Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke’nin verdiği bilimsel raporda ise mermer üzerindeki arapça figürlerin, Kur’an-ı Kerim’de geçen ve “Allah’ın adıyla anlamındaki ‘Bismillah’ ayetiyle aynı karakter olduğu ifade edildi. İHA
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antalya
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