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Kalp Yarası dizisinin hikayesi gerçek mi? Kalp Yarası kitaptan mı uyarlandı?

28.06.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in yer aldığı yeni dizi Kalp yarası bu akşam (28 Haziran) ATV ekranlarında ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak. "Kalp Yarası dizisinin hikayesi gerçek mi?" , "Kalp Yarası kitaptan mı uyarlandı?" soruları merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ATV ekranlarında bu akşam yeni dizi Kalp Yarası yayınlanacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban oturuyor. Dizi başlamadan "Kalp Yarası dizisinin hikayesi gerçek mi?" , "Kalp Yarası kitaptan mı uyarlandı?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Kalp Yarası dizisi uyarlama mı?

Aşk, dram türündeki yeni dizi Kalp Yarasının görüntü yönetmenliğini Muammer Ulakçı, yönetmenliğini ise Yıldız Hülya Bilban üstleniyor. Dizinin yapım şirketi ise Süreç Film.
Dizinin senaryosu ise senarist Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsü tarafından kaleme alınacak.
Kalp Yarası herhangi bir kitaptan uyarlama değildir. Dizi senaristlerinin kaleme aldığı bir senaryodur.

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

KALP YARASI KONUSU NEDİR?
Ferit Sancakzade ailesinin veliahtıdır. Ailesinin isteği doğrultusunda hareket eden Ferit Velioğlu ailesinin kızı Hande ile evlilik aşamasındadır.
Ancak düğün hazırlığı esnasında Hande ile Ömer'i birlikte yakalar. Bu durumdan etkilenen Ferit intikam planları yapmaya koyulur. Ferit intikam planları yaparkan aşık olur.
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atv
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