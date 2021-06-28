Kalp Yarası dizisinin hikayesi gerçek mi? Kalp Yarası kitaptan mı uyarlandı?

ATV ekranlarında bu akşam yeni dizi Kalp Yarası yayınlanacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban oturuyor. Dizi başlamadan "Kalp Yarası dizisinin hikayesi gerçek mi?" , "Kalp Yarası kitaptan mı uyarlandı?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Kalp Yarası dizisi uyarlama mı?

Aşk, dram türündeki yeni dizi Kalp Yarasının görüntü yönetmenliğini Muammer Ulakçı, yönetmenliğini ise Yıldız Hülya Bilban üstleniyor. Dizinin yapım şirketi ise Süreç Film.

Dizinin senaryosu ise senarist Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsü tarafından kaleme alınacak.

Kalp Yarası herhangi bir kitaptan uyarlama değildir. Dizi senaristlerinin kaleme aldığı bir senaryodur.

KALP YARASI KONUSU NEDİR? Ferit Sancakzade ailesinin veliahtıdır. Ailesinin isteği doğrultusunda hareket eden Ferit Velioğlu ailesinin kızı Hande ile evlilik aşamasındadır.