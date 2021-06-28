Kalp Yarası'nın Hande'si, Merve Çağıran kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte Merve Çağıran'ın oynadığı diziler...

Merve Çağıran merak ediliyor. Merve Çağıran, Kalp Yarası dizisinde Hande karakterini canlandıracak. "Kalp Yarası'nın Hande'si, Merve Çağıran kimdir?" , "Nereli ve kaç yaşında?" soruları dizinin seyircileri tarafından araştırılıyor. İşte Merve Çağıran'ın oynadığı diziler...