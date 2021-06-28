Kalp Yarası'nın Hande'si, Merve Çağıran kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte Merve Çağıran'ın oynadığı diziler...

Merve Çağıran merak ediliyor. Merve Çağıran, Kalp Yarası dizisinde Hande karakterini canlandıracak. "Kalp Yarası'nın Hande'si, Merve Çağıran kimdir?" , "Nereli ve kaç yaşında?" soruları dizinin seyircileri tarafından araştırılıyor. İşte Merve Çağıran'ın oynadığı diziler...
Merve Çağıran kimdir?
13 Temmuz 1992 Balıkesir doğumlu Merve Çağıran 28 yaşındadır. 1,72 boyundadır.
Merve Çağıran oyuncudur. Ekranların tanınan simalarındandır. Akademi 35Buçuk Sanat Evi'nde eğitim almıştır.
2010'da Tek Türkiye adlı dizi ile oyunculuk kariyerine giriş yapmıştır.
Kariyer hayatı boyunca farklı projelerde yer alan Çağıran 2015'te oyuncu kadrosunda yer aldığı Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır.
Merve Çağıran, "mervecagiran" kullanıcı adı ile Instagram'da 1.6 milyon takipçisine paylaşım yapmaktadır.
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