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Kalp Yarası'nın Hande'si, Merve Çağıran kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte Merve Çağıran'ın oynadığı diziler...

28.06.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp Yarası dizisinde Hande karakterine hayat veren Merve Çağıran'ın kim olduğu ve hangi dizilerde oynadığı merak konusu oldu. Merve Çağıran asıl çıkışını Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile gerçekleştirdi. Peki Kalp Yarası'nın Hande'si, Merve Çağıran kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte Merve Çağıran'ın oynadığı diziler...

Merve Çağıran merak ediliyor. Merve Çağıran, Kalp Yarası dizisinde Hande karakterini canlandıracak. "Kalp Yarası'nın Hande'si, Merve Çağıran kimdir?" , "Nereli ve kaç yaşında?" soruları dizinin seyircileri tarafından araştırılıyor. İşte Merve Çağıran'ın oynadığı diziler...

Merve Çağıran kimdir?

13 Temmuz 1992 Balıkesir doğumlu Merve Çağıran 28 yaşındadır. 1,72 boyundadır.
Merve Çağıran oyuncudur. Ekranların tanınan simalarındandır. Akademi 35Buçuk Sanat Evi'nde eğitim almıştır.
2010'da Tek Türkiye adlı dizi ile oyunculuk kariyerine giriş yapmıştır.
Kariyer hayatı boyunca farklı projelerde yer alan Çağıran 2015'te oyuncu kadrosunda yer aldığı Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır.
Merve Çağıran, "mervecagiran" kullanıcı adı ile Instagram'da 1.6 milyon takipçisine paylaşım yapmaktadır.
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atv Merve Çağıran
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