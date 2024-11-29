Kameralardan tespit ediliyor: Bunu yapana ağır fatura! Binlerce lira cezası var

AĞUR FATURA!

Bu cezalar, 4 bin ile 14 bin lira arasında değişiyor. Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri de bir saat içinde toplanan çöplerin "Bu çöpler 1 saatte bu caddeden toplandı" mesajıyla billboardlarda sergilenmesi oldu. Bu yöntemle vatandaşlara çevre kirliliğinin boyutları görsel olarak aktarılıyor. Belediye, bu uygulamayla hem farkındalık oluşturmayı hem de toplumda çevre bilincini artırmayı hedefliyor.