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  4. Kameralardan tespit ediliyor: Bunu yapana ağır fatura! Binlerce lira cezası var

Kameralardan tespit ediliyor: Bunu yapana ağır fatura! Binlerce lira cezası var

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
29.11.2024 16:25
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Kırıkkale'de sigara izmariti ve çöp atarak çevreyi kirleten kişiler, zabıta ekipleri tarafından güvenlik kameralarıyla tespit ediliyor. Çevreyi kirletenlere 4 bin lira ile 14 bin lira arasında para cezası uygulanıyor.

Kırıkkale Belediyesi, çevre temizliği ve farkındalık oluşturma amacıyla dikkat çeken bir projeyi hayata geçirdi. Şehir genelinde çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında yere çöp atan vatandaşlara yönelik yeni bir uygulama başlatıldı. Güvenlik kameralarıyla izlenen bölgelerde, yere sigara izmariti ve çöp atan kişiler tespit edilerek zabıta ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu çerçevesinde para cezası uygulanıyor.

AĞUR FATURA!

AĞUR FATURA!

Bu cezalar, 4 bin ile 14 bin lira arasında değişiyor. Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri de bir saat içinde toplanan çöplerin "Bu çöpler 1 saatte bu caddeden toplandı" mesajıyla billboardlarda sergilenmesi oldu. Bu yöntemle vatandaşlara çevre kirliliğinin boyutları görsel olarak aktarılıyor. Belediye, bu uygulamayla hem farkındalık oluşturmayı hem de toplumda çevre bilincini artırmayı hedefliyor.

"CEZAİ YAPTIRIMLAR UYGULAMAYA BAŞLADIK"

"CEZAİ YAPTIRIMLAR UYGULAMAYA BAŞLADIK"

Belediye Başkanı Ahmet Önal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, temiz bir çevre için toplumsal bilincin önemine dikkat çekti. Başkan Önal, "Kentimizin birçok yerinde kameralar var. Bu kameralardan maalesef çevreyi kirleten, sigara izmaritlerini yere atan, çöplerini çöp kovası yerine başka yerlere bırakan yurttaşlarımızı tespit ediyoruz. Onlara cezai yaptırımlar uygulamaya başladık.

Kabahatler Kanunu'na göre 14 bin liraya kadar çevreyi kirleten, çöp kovasını kullanmayan, çöplerini dışarı atan, yola ya da başka yerlere sigara izmariti atan kişilerle ilgili cezai işlem uyguluyoruz. Burada kesinlikle cezalandırmak değil, bir farkındalık oluşturmak ve çevreyi temiz tutmak amacındayız. Bunun için çalışıyoruz, bunun için çabalıyoruz" dedi.

"BU KONUDA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

"BU KONUDA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Önal, "Geçtiğimiz günlerde belli sokaklarda 1 saat içerisinde topladığımız çöpleri billboardlara asarak vatandaşlarımıza gösterdik. Devasa miktarda çöpler var. Bunların bir kısmını billboardlarda gösteriyoruz. '1 saatte sadece bu sokaktan toplanan çöp bu' diyoruz. Kampanyamıza olumlu tepkiler almaya başladık. Görüyoruz ki bu uygulamayı yaptıktan sonra zaman zaman Temizlik İşleri Müdürlüğümüzden de görüş alıyorum. Temizliğin ne aşamada olduğu ve oluşturduğumuz farkındalığın kamuoyu üzerinde ne kadar etkisi olduğu konusunda fikir alışverişi yapıyoruz.

Temizlik İşleri Müdürümüz şöyle dedi; 'Sayın başkanım, eskiye nazaran vatandaşlarımız çöp konusunda daha duyarlı olmaya başladılar.' Demek ki kampanyamız doğru yolda. Demek ki vatandaşlarımıza doğru bir şekilde ulaşıyoruz. Ancak bu konuda geri adım atmayacağız. Çevreyi kirleten yurttaşlarımıza istemeyerek de olsa cezai işlem uygulamaya devam edeceğiz. Sokaklarda ve caddelerde toplanan çöpleri vatandaşlarımıza göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
sigara çöp
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