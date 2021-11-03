Kamerunlu yapışık ikizler 27 saat süren ameliyat sonrası sağlıklarına kavuştu!

Kamerun’da geçen yıl Temmuz ayında dünyaya gözlerini açan Siyam ikizleri Elizabeth ve Mary kalçalarından birbirine yapışıktı. Sadece fiziksel olarak değil, sistemsel olarak da birçok yapışık alanları bulunuyordu. Omuriliklerinden omurgalarının bir kısmına, idrar yollarından sindirim yollarına, boşaltım ve genital sistemlerinden sinir ve damar sistemlerine… Yoğun bir araştırmadan sonra yapışık ikizler 9 aylıkken Kamerun’dan Acıbadem Altunizade Hastanesi’ne getirildi. Birçok branştan hekim ve sağlık profesyoneli ordusu, 7 ayda birçok tanı, operasyon ve tedavi süreci sonunda ayrı birer bebek olarak sağlıklarına kavuşturdular minik ikizleri. 27 saatlik ayırma ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Onlar şimdi 16 aylık olarak, kendi bedenlerine kavuşmanın rahatlığı ve mutluluğuyla taburcu oldular.

Kamerun’da yaşayan 3 yıllık evli Caroline ve Richard Akwe çifti, büyük bir heyecanla ikiz bebeklerini kucaklarına almayı bekliyordu. 26 yaşındaki Caroline Akwe, hamileliği boyunca düzenli olarak kontrollerini oluyor, her şey yolunda görünüyordu. Takvim yaprakları 6 Temmuz 2020’yi gösterdiğinde ikiz bebekler, sezaryenle zamanında dünyaya ‘merhaba’ dedi; ancak beklenmedik kocaman bir sürprizle! Zira ikizler birbirlerine kalçalarından yapışık doğmuşlardı!.. Anne uyanıp kendine geldiğinde hemşireler çekinerek verdiler Siyam ikizlerini kucağına. Annenin soruları cevap bulamıyor, adeta söz bitmiş sadece gözler anlatıyordu şaşkınlıklarını. Ancak bebeklerinin ikisinin de hayatta olmasına şükrederek, yine de durumu metanetle karşılamıştı genç anne ve baba.

"EMZİRİRKEN ZORLUK ÇEKTİM"

28 yaşındaki baba Richard Akwe “Bebeklerimizin rahat hareket edememeleri, canlarının yandığı düşüncesi bizi çok üzüyordu. Bir de minik kızlarımızın acıktıklarında eşimin onları tek tek emzirmeye çalıştığı esnada ağlamalarına üzülüyorduk ama onlar bize armağandı ve biz onlara en iyi şekilde bakmaya kendimizi adadık” derken, anne Caroline Akwe “Tüm zorluklarına rağmen bebeklerimi yapışık halde bir yıl boyunca emzirdim. İkisinin de sağlıklı olarak birbirlerinden ayrılabileceklerine dair umudumuzu hiç kaybetmedik. Ve o hayalimiz Türk hekimlerinin olağanüstü çabası ve başarısıyla gerçeğe dönüştü” diyor.

BOYLARINDAN BÜYÜK OPERASYON SÜRECİ!

Kamerun’da bebeklerini ayıracak tıbbi ve teknik olanaklar yoktu. Akwe çifti yapışık ikizlerinin zorluklarıyla uğraşırken, tüm dünyayı olduğu gibi Kamerun’u da derinden etkileyen Covid-19 pandemisi sürecinde baba Richard Akwe üstüne bir de işsiz kalmıştı. Ancak hiç beklenmedik bir ışık doğdu; Kamerun Cumhurbaşkanlığı yapışık ikizlerin tedavisini üstlendi. Acıbadem Hastanesi doktorlarıyla temasa geçildi. Tüm planlamalar yapıldı ve 30 Mart 2021’de minik Siyam ikizleri Acıbadem Altunizade Hastanesi’ne getirilerek büyük operasyon süreci başladı.

SEFERBERLİK BAŞLADI!

Acıbadem Altunizade Hastanesi Uzmanlarından Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burak Tander, Çocuk Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Memet Özek, Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır, Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Serpil Ustalar Özgen ve Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Agop Çıtak’ın önderliğinde, ürolojiden yoğun bakım ekibine, radyolojiden fizik tedavi ve kalp ve damar cerrahisine dek çok sayıda hekim ve sağlık profesyoneli ordusu yapışık ikizleri ayırmak için seferber oldu. 7 aylık multidisipliner tedavi süreci yürütüldü.