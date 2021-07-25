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Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? En düşük işçi maaşı ne kadar olacak?

25.07.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

700 binden fazla işçiyi ilgilendiren sözleşme görüşmelerinde hükümetin bu hafta yeni zam teklifinde bulunacağı tahmin ediliyor. Kritik haftanın gelmesiyle kamu işçilerine ne kadar zam yapılacağı ve en düşük işçi maaşının ne kadar olacağı, çalışanlar tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin 31 Mayıs'ta başlayan süreç sürüyor. İşte ayrıntılar...

2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü süreci 31 Mayıs'ta başlamıştı. 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren süreç sürüyor ve bu kuruluşların arasında bakanlıklar, il özel idareleri, hastaneler, üniversiteler, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri de yer alıyor.

En düşük işçi maaşı ne kadar olacak?

Türk-İş ve Hak-İş bu dönem birlikte hareket ediyor. Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu.
Bu teklifin karşılığında hükümet 8 Temmuz'da işçilere brüt ücreti 3577-3750 TL arası olanlara 100 TL, brüt ücreti 3750-4000 TL arası olanlara 60 TL seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı sundu.
Ancak Türk-İş ve Hak-İş, hükümetin teklifini yeterli bulmadı. Türk-İş ve Hak-İş tarafından, taleplerin karşılanacağı yeni teklifin sunulması beklendi. Zam pazarlığına, 16 Temmuz'da başlayan ve 26 Temmuz'da sona erecek olan Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ara verildi.

GREV KARARI

GREV KARARI
Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözleşme süreleri 1 Ocak 2021 itibarıyla başlayan iş yerlerinde müzakere süresinin 30 Temmuz'da biteceğini ifade eden Ağar, bu kapsamdaki kimi sendikaların yasal olarak ileriki zamanlarda grev kararı alması gerekeceğini ifade etti.

"BİR ÖNCEKİ TEKLİF OLDUKÇA YETERSİZDİ"

"BİR ÖNCEKİ TEKLİF OLDUKÇA YETERSİZDİ"
Sözleşmede uzlaşmaya varıp imzaları atmak istediklerini söyleyen Ağar, "Bu, çalışanlar ve aileleri ile birlikte milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir sözleşme. Herkesin gözü burada. Bir önceki teklif oldukça yetersizdi. Hükümetin yeni teklifi, beklentilerimizi karşılayacak seviyede olmalı." diye konuştu.
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