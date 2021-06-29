Kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek? 1 Temmuz sonrası kamuda idari izinler bitti mi?

1 Temmuz sonrası için yeni genelge geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanmıştı.İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 1 Temmuz Kademeli Normalleşme Genelgesi'ni gönderdi. Kamu çalışanları tarafından idari izin bitti mi, kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek soruları merak ediliyor. Yeni dönemde mesai saatleri de değişti. Peki kamuda esnek çalışma bitti mi, ne zaman bitecek?

Kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek?

Kamuda esnek çalışma saatlerindeki son durum kamu çalışanları tarafından merak ediliyor.

1 Temmuz Kademeli Normalleşme Genelgesi önceki günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanmıştı. Genelgede şu bilgiler yer aldı:

"Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;

Şu anda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan bütün iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeniden faaliyet gösterebileceklerdir.