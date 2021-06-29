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Kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek? 1 Temmuz sonrası kamuda idari izinler bitti mi?

29.06.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Temmuz Kademeli Normalleşme Genelgesi geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı. Merakla beklenen genelgeyi İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdi. Vatandaşlar genelge ile ilgili detayları ve alınan kararları araştırmaya koyuldu. Kamu çalışanları ise idari izin bitti mi, kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek sorularını araştırmaya başladı. Peki kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek? Kamuda idari izinler bitti mi? İşte yanıtı...

1 Temmuz sonrası için yeni genelge geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanmıştı.İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 1 Temmuz Kademeli Normalleşme Genelgesi'ni gönderdi. Kamu çalışanları tarafından idari izin bitti mi, kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek soruları merak ediliyor. Yeni dönemde mesai saatleri de değişti. Peki kamuda esnek çalışma bitti mi, ne zaman bitecek?

Kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek?

Kamuda esnek çalışma saatlerindeki son durum kamu çalışanları tarafından merak ediliyor.
1 Temmuz Kademeli Normalleşme Genelgesi önceki günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanmıştı. Genelgede şu bilgiler yer aldı:
"Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;
Şu anda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan bütün iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeniden faaliyet gösterebileceklerdir.
1 Temmuz sonrası sokağa çıkma kısıtlamalarının sona erecek. 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri de; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış ve kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek.
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Memur

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