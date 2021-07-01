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Kamuda mesai saatleri değişti mi? 1 Temmuz 2021 Kamu esnek çalışma saatleri sona erdi mi?

01.07.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar bugün uygulanmaya başlandı. 1 Temmuz'da uygulanmaya başlanacak kararların Kamu kuruluşlarındaki esnek çalışma saatlerini etkileyip, etkilemediği araştırılıyor. Peki Kamuda mesai saatleri değişti mi? Kamu esnek çalışma saatleri sona erdi mi? Detaylar haberimizde...

Temmuz sürecine ilişkin alınan kararlar doğrultusunda kamu kuruluşlarının çalışma saatlerindeki değişim merak konusu oldu. Kabine Toplantısında esnek çalışma saatlerine vurgu yapılırken, yayınlanan genelgede Kamuda mesai saatleri değişim araştırılmaya başlandı. Peki 1 Temmuz 2021 Kamu esnek çalışma saatleri sona erdi mi? Kamuda mesai saatleri değişti mi? İşte ayrıntılar...

Kamuda mesai saatleri saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

Yayınlanan 1 Temmuz Genelgesinin ardından Kamu Kurum ve Kuruluşları'nın mesai saatleri merak konusu oldu.
Pandemi sürecinde esnek çalışma saatlerine geçen kamu çalışanları 1 Temmuz 2021 tarihi itibari ile standart çalışma saatlerine geri döndüğü açıklandı.

KAMUDA MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

KAMUDA MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında koronavirüs sürecinde uygulanmakta olan 10.00 - 16.00 mesai uygulaması sona erdi.

YENİ MESAİ SAATLERİ BELLİ OLDU MU?

YENİ MESAİ SAATLERİ BELLİ OLDU MU?
Yayınlanan genelge kapsamında esnek çalışma saatlerine vurgu yapılarak, mesai saatleri 08.30-12.30 13.00-17.00 arası olarak belirlendi.

KİMLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK?

KİMLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK?
Genelgede yer alan diğer bir madde ise idari izin konusu oldu. Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarında bazı kişilerin idari iznin devam edeceği söylendi.
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