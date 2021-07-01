Kamuda mesai saatleri değişti mi? 1 Temmuz 2021 Kamu esnek çalışma saatleri sona erdi mi?

KİMLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK?

Genelgede yer alan diğer bir madde ise idari izin konusu oldu. Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarında bazı kişilerin idari iznin devam edeceği söylendi.