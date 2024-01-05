Kan donduran soğukkanlılık! Önce arkadaşını vurdu sonra hiçbir şey olmamış gibi davrandı: Kuruyemiş detayı hayrete düşürdü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tartıştığı S.Ç.'yi tabancayla vuran Y.Ö., yakındaki kuruyemişçiden alışveriş yaptıktan sonra tekrar olay yerine gelerek silahını bir kez daha ateşledi. Mahalle bekçilerinin havaya ateş açmasının ardından teslim olan Y.Ö. gözaltına alınırken, boynuna ve ayağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan S.Ç. ise hastaneye kaldırıldı.



