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  4. Kan donduran soğukkanlılık! Önce arkadaşını vurdu sonra hiçbir şey olmamış gibi davrandı: Kuruyemiş detayı hayrete düşürdü

Kan donduran soğukkanlılık! Önce arkadaşını vurdu sonra hiçbir şey olmamış gibi davrandı: Kuruyemiş detayı hayrete düşürdü

05.01.2024 06:52 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. İki kişi arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Büyüyen gerginlik kanlı bitti. Bir kişi tartıştığı adamı silahla yaraladı. Ardından kuruyemişçiye giren saldırgan alışveriş yaptı. Bir kez daha olay yerine gelen silahlı saldırgan hiçbir şey olmamış gibi bir kez daha silahına davranarak tartıştığı kişiye ateş açtı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tartıştığı S.Ç.'yi tabancayla vuran Y.Ö., yakındaki kuruyemişçiden alışveriş yaptıktan sonra tekrar olay yerine gelerek silahını bir kez daha ateşledi. Mahalle bekçilerinin havaya ateş açmasının ardından teslim olan Y.Ö. gözaltına alınırken, boynuna ve ayağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan S.Ç. ise hastaneye kaldırıldı.


Keşfet

Olay, gece saatlerinde İzmit 'in Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi Kuşak Sokak’taki tramvay yolu inşaatının bulunduğu alanda meydana geldi.

İddiaya göre inşaat alanında bulunan Y.Ö. ve S.Ç. arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Y.Ö. tabancayla S.Ç.’ye ateş etti.

S.Ç., yere yığılırken iddiaya göre Y.Ö., yakında bulunan kuruyemiş dükkanına gitti. Kısa süre sonra tekrar olay yerine gelen Y.Ö., yerde kanlar içerisinde yatan S.Ç.’ye ateş etmeye devam etti.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

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Silah seslerini duyan mahalle bekçileri, kısa sürede olay yerine geldi.

Bekçilerin havaya uyarı ateşi açmasının ardından Y.Ö., tabancasını bırakarak teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
kuruyemiş Kocaeli silahlı yaralı
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