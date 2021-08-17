Kanada'dan sıfır emisyonlu yerli otomobil projesi!

Yerli otomobil projeleri pek çok kişinin dikkatini çekiyor. Ülkemizde de TOGG ile yerli otomobil üretimi hedefleniyor. Ancak yeni bir yerli otomobil projesi haberi bu kez Kanada'dan geldi.

KANADA'DAN "PROJECT ARROW" ADIMI

Kanada'nın ilk sıfır emisyonlu aracını tasarlama projesi devletten 5 milyon dolar yatırım aldı. Project Arrow olarak adlandırılan projeye Kanada Otomotiv Parçaları Üreticileri Derneği (APMA) öncülük ediyor ve halihazırda proje tüm hızıyla devam ediyor.

Projenin hedefi ülkenin ilk, yerli, tam üretim sıfır emisyonlu konsept aracının geliştirilmesi. Aracın ayrıca otonom sürüş destekli ve elektrikli olacağı aktarılıyor.

Milletvekili Irek Kusmierczyk, devletten alınan yatırım için "Bu çok büyük bir duyuru; bu gerçekten çığır açan bir şey" dedi.

APMA, Kanada'daki tüm otomobil parçası üreticilerinin yüzde 90'ını oluşturuyor ve kuruluş, Oshawa'daki Ontario Tech Üniversitesi'nde aracın fiziksel bir prototipi üzerinde çalışıyor.