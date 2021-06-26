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Kanal İstanbul nerede, nasıl gidilir? Kanal İstanbul ne zaman bitecek?

26.06.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal İstanbul'un temellerinin bugün (26 Haziran 2021) atılacağı açıklanmıştı. Vatandaşlar "Kanal İstanbul nerede, nasıl gidilir?" ve "Kanal İstanbul ne zaman bitecek?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

Kanal İstanbul projesinin ne zaman tamamlanacağı araştırılmaya başlandı. Kanal İstanbul'un maliyetinin 75 milyar TL olacağı açıklanmıştı. Vatandaşlar "Kanal İstanbul nerede, nasıl gidilir?" , "Kanal İstanbul ne zaman bitecek?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

Kanal İstanbul ne zaman biter?

Kanal İstanbul; Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy sınırları içerisinde olacak. Öte yandan 45 kilometre uzunluğunda, 20,75 metre derinliğinde olacak.
Proje Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Bunun ardından 2011-2013 yıllarında üniversiteler tarafından Kanal İstanbul'un güzergahına ilişkin çalışmalar yapıldı.
2013-2014'te Kanal İstanbul güzergah ön projesi oluşturulması süreci tamamlandı.
Kanal İstanbul'un yapım sürecinin 5,5 süreceği öngörülüyor. Öte yandan projenin tamamlanma süresinin ise 7 yıl olacağı düşünülüyor.

KANAL İSTANBUL'UN MALİYETİ NEDİR?

KANAL İSTANBUL'UN MALİYETİ NEDİR?
Kanal İstanbul projesinin toplam maliyetinin 75 milyar TL olduğu açıklandı. Havalimanları ve köprüler gibi yatırımlar işin içine girdiğinde ise maliyetin 118 milyar TL'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.
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