Kandil simidi tarifi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kandilde paylaştıkça artan lezzet: kandil simidi yapmanın püf noktaları

Bu yılın ilk iki kandili geride kaldı. Berat Kandili'nin gelmesiyle, Kandil simidi tarifi vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Yapımı son derece basit olan bu lezzete ilişkin detaylar ile Kandil simidi yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalara haberimizde yer verdik.

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Kandil simidi, bilhassa kandil günlerinde tercih edilmektedir. Ana malzemeleri un, tereyağ, yoğurt ve yumurta olan kandil simidinin yapımı kolaydır. İşte isteğe bağlı olarak mahlepli ve mahlepsiz olarak da yapılabilen kandil simidi tarifi...

KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ NELER? MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ: 125 gram eritilmiş tereyağı, 4,5 su bardağı un, 1 yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1,5 çay bardağı sulu yoğurt, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı mahlep, 2 tatlı kaşığı şeker. Üzeri için susam ve yumurta.

MEHLEPLİ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR? Kandil simidinin hamurunu yoğuracağınız büyük bir kabın içine kabartma tozu ve un hariç diğer malzemeleri koyun. İyice karıştırdığınız malzemelerin üzerine unu ve kabartma tozunu yavaş yavaş ekleyin.

Tüm malzemeleri yoğurun. Hamurunuz kulak memesi kıvamında olmalı. İyice yoğrulan hamuru bir kenara alın ve 5 dakika kadar dinlendirin. Bu sırada, fırın tepsinizi yağlayın, hamurun üzerine süreceğiniz susam ve yumurtayı hazırlayın. Dinlenen hamurdan küçük parçalar alın ve eliniz ile simit şeklini verin. Şekillendirdiğiniz hamurları önce yumurtaya sonra da susama batırın.