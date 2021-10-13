Kandilli ve AFAD son depremler! Deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu?

Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. Yunanistan'ın en büyük, Akdeniz'in en büyük beşinci adası olan Girit Adası'nda meydana gelen deprem Muğla, İzmir ve Antalya'dan da hissedildi. İşte son depremler listesi...

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER

MANİSA/GÖZLET Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan bilgiye göre bugün 05.17 sıralarında Manisa Gözlet'te deprem meydana geldi. Söz konusu depremin büyüklüğünün 3.0, derinliğinin ise 6.1 km olduğu açıklandı.

AKDENİZ/ONİKİ ADALAR Kandilli Rasathanesi Oniki Adalar'da 11 Ekim'de deprem olduğunu duyurdu. Saat 23.36 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.5, derinliğinin ise 7.4 km olduğu açıklandı.

MUĞLA/KONAK Muğla Konak'ta 10 Ekim'de 23.24 sıralarında deprem olduğu bilgisi Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Söz konusu depremin büyüklüğü 3.0, derinliği ise 5.5 km olarak açıklandı.

VAN/TUSBA AFAD tarafından açıklanan bilgiye göre 10 Ekim'de Van, Tusba'da 6.99 km derinliğinde deprem oldu. Saat 18.44 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.5 olduğu açıklandı.