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  4. Kandilli ve AFAD son depremler! Deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu?

Kandilli ve AFAD son depremler! Deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu?

13.10.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından, geçtiğimiz gün Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,3 büyüklüğünde deprem olduğu bilgisi sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Saat 12.24'te gerçekleşen söz konusu depremin derinliğinin 10 kilometre olduğu açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. Yunanistan'ın en büyük, Akdeniz'in en büyük beşinci adası olan Girit Adası'nda meydana gelen deprem Muğla, İzmir ve Antalya'dan da hissedildi. İşte son depremler listesi...

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER

MANİSA/GÖZLET

MANİSA/GÖZLET
Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan bilgiye göre bugün 05.17 sıralarında Manisa Gözlet'te deprem meydana geldi. Söz konusu depremin büyüklüğünün 3.0, derinliğinin ise 6.1 km olduğu açıklandı.

AKDENİZ/ONİKİ ADALAR

AKDENİZ/ONİKİ ADALAR
Kandilli Rasathanesi Oniki Adalar'da 11 Ekim'de deprem olduğunu duyurdu. Saat 23.36 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.5, derinliğinin ise 7.4 km olduğu açıklandı.

MUĞLA/KONAK

MUĞLA/KONAK
Muğla Konak'ta 10 Ekim'de 23.24 sıralarında deprem olduğu bilgisi Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Söz konusu depremin büyüklüğü 3.0, derinliği ise 5.5 km olarak açıklandı.

VAN/TUSBA

VAN/TUSBA
AFAD tarafından açıklanan bilgiye göre 10 Ekim'de Van, Tusba'da 6.99 km derinliğinde deprem oldu. Saat 18.44 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.5 olduğu açıklandı.

EGE DENİZİ/MUĞLA

EGE DENİZİ/MUĞLA
Ege Denizi Muğla'da 5 Ekim'de 10.54 sıralarında deprem olduğu bilgisi AFAD tarafından aktarıldı. Söz konusu depremin büyüklüğünün 4.1, derinliğinin ise 7.12 km olduğu kaydedildi.
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