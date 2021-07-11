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Kanola nedir? Kanola yağı Türkiye'de nerede yetişir? İşte kanola tohumunun faydaları

11.07.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde de yetişen bir bitki olan Kanola'dan elde edilen yağ sağlığa olumlu etkilerinin olmasının yanı sıra olumsuz yönde etkileri de bulunmaktadır. Çeşitli alanlarda kullanılan Kanola'nın yararları ve zararları merak konusu olurken, nerelerde yetiştiği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Kanola nedir? Kanola yağı Türkiye'de nerede yetişir? İşte kanola tohumunun faydaları...

Kanola yağı Kolza bitki tohumlarında genetik yollarla elde edilerek üretilen bir yağ çeşididir. Yayıgın olarak Kanada'da yetiştirilen bu yağın diğer bir ismi ise Kanada yağıdır. Yapılan çalışmalar sonucu sağlığa birçok faydası tespit edilen bu yağın, bir takım zararları da bulunmaktadır. Peki Kanola nedir? Kanola yağı Türkiye'de nerede yetişir? İşte kanola tohumunun faydaları...

Kanola yağının fayda ve zararları nelerdir?

İlk kez Kanada'da üretilen Kanola yağı, kolza isimli bitkinin tohumlarından elde edilmektedir. Ülkemizde bu bitki rapiska, kanola ve rapitsa adları ile bilinmektedir. Ancak içerisinde bulunan zararlı maddeler sebebiyle hayvanlar tüketmediği gibi, belli başlı rahatsızlıkları olan kişilerde doktorlarına danışmadan tüketmemelidir.

ÜLKEMİZDE NEREDE ÜRETİLİYOR?

ÜLKEMİZDE NEREDE ÜRETİLİYOR?
Günümüzde ağırlıklı olarak Hindistan ve Çin'de üretilen bu yağın yapılan araştırmalar sonucunda yararları olduğu gibi zararları da tespit edilmiştir. Ülkemizde yalnızca orta Trakya bölgesine bağlı olarak Tekirdağ'da üretilmektedir.

KANOLA YAĞININ SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

KANOLA YAĞININ SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?
Kanola besin değeri olarak oldukça zengindir. Özellikle raşitizm hastalığına iyi geldiği düşünülmektedir. Aynı zamanda bağışıklığın güçlenmesinde faydalıdır. Bunun yanı sıra çocukların gelişiminde olumlu etkiye sahiptir.
İçerisinde yüksek miktarda doymamış yağ asidi ve düşük miktarda doymuş yağ asidi bulunmaktadır. Bu nedenle de çok fazla tercih ediliyor. Ancak son yıllarda kanola üretiminde genetiğiyle oynanması sonucu ülkemizde bölgesel olarak yayılımı durdurulmuş ve denetleniyor.

SAĞLIĞA ZARARLARI NELERDİR?

SAĞLIĞA ZARARLARI NELERDİR?
Yağ üretiminin kullanıldığı kolza bitkisi, en zehirli bitkiler arasında yer alıyor. Bu nedenle de hayvanlar bu bitkileri tüketmezler. Kanola yağı bitkisel olmasından dolayı kullanımı yaygınlaşmaya başlamış olsa da, yapılan araştırmalar sonucu bir takım zararları tespit edilmiştir.
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Tekirdağ
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