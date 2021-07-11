Kanola yağı Kolza bitki tohumlarında genetik yollarla elde edilerek üretilen bir yağ çeşididir. Yayıgın olarak Kanada'da yetiştirilen bu yağın diğer bir ismi ise Kanada yağıdır. Yapılan çalışmalar sonucu sağlığa birçok faydası tespit edilen bu yağın, bir takım zararları da bulunmaktadır. Peki Kanola nedir? Kanola yağı Türkiye'de nerede yetişir? İşte kanola tohumunun faydaları...

Kanola yağının fayda ve zararları nelerdir?

İlk kez Kanada'da üretilen Kanola yağı, kolza isimli bitkinin tohumlarından elde edilmektedir. Ülkemizde bu bitki rapiska, kanola ve rapitsa adları ile bilinmektedir. Ancak içerisinde bulunan zararlı maddeler sebebiyle hayvanlar tüketmediği gibi, belli başlı rahatsızlıkları olan kişilerde doktorlarına danışmadan tüketmemelidir.

ÜLKEMİZDE NEREDE ÜRETİLİYOR? Günümüzde ağırlıklı olarak Hindistan ve Çin'de üretilen bu yağın yapılan araştırmalar sonucunda yararları olduğu gibi zararları da tespit edilmiştir. Ülkemizde yalnızca orta Trakya bölgesine bağlı olarak Tekirdağ'da üretilmektedir.

KANOLA YAĞININ SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR? Kanola besin değeri olarak oldukça zengindir. Özellikle raşitizm hastalığına iyi geldiği düşünülmektedir. Aynı zamanda bağışıklığın güçlenmesinde faydalıdır. Bunun yanı sıra çocukların gelişiminde olumlu etkiye sahiptir.

İçerisinde yüksek miktarda doymamış yağ asidi ve düşük miktarda doymuş yağ asidi bulunmaktadır. Bu nedenle de çok fazla tercih ediliyor. Ancak son yıllarda kanola üretiminde genetiğiyle oynanması sonucu ülkemizde bölgesel olarak yayılımı durdurulmuş ve denetleniyor.