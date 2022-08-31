Kansere karşı korur, bağırsakları çalıştırır, kilo verdirir, gençleştirir, demans riskini azaltır

Günde bir elma doktoru uzak tutar ama fıstık ezmesi, çikolata ve hardalın da yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz?

SAĞLIĞINIZA SAĞLIK KATACAK 12 BESİN

DEMANS RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN HARDAL Her gün bir kaşık tam tahıllı hardal beyninizi daha uzun süre sağlıklı tutabilir.

OTOİMMÜN HASTALIK RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN YULAF LAPASI Günde bir kâse yulaf lapası iltihabı azaltabilir ve potansiyel olarak ciddi hastalık riskini azaltabilir.

STRESLE SAVAŞMAK İÇİN ENGİNAR Enginar, bağırsaklarınızda iyi bakterilerin büyümesine yardımcı olan prebiyotiklerle doludur. Potasyum ve magnezyum açısından zengin olan enginar, stres ve depresyonla mücadeleye yardımcı olabilir.

DAHA İYİ BİR HAFIZA İÇİN KAHVE Günde üç ve daha fazla kahve içenlerin daha zinde ve daha akıllı olduğu öne sürülüyor.