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Kansere karşı korur, bağırsakları çalıştırır, kilo verdirir, gençleştirir, demans riskini azaltır

31.08.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Besinlerin sağlığa olan faydaları bilinen bir gerçek. Doğadaki besinlerin çoğu bünyeye ilaç gibi gelirken bazıları var ki sağlığınıza sağlık katıyor. Düzenli tüketildiğinde ömrü uzattığı öne sürülen besinlerin içeriğindekiler sizi hastalıklara karşı korur.

Günde bir elma doktoru uzak tutar ama fıstık ezmesi, çikolata ve hardalın da yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz?

SAĞLIĞINIZA SAĞLIK KATACAK 12 BESİN

DEMANS RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN HARDAL

DEMANS RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN HARDAL
Her gün bir kaşık tam tahıllı hardal beyninizi daha uzun süre sağlıklı tutabilir.

OTOİMMÜN HASTALIK RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN YULAF LAPASI

OTOİMMÜN HASTALIK RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN YULAF LAPASI
Günde bir kâse yulaf lapası iltihabı azaltabilir ve potansiyel olarak ciddi hastalık riskini azaltabilir.

STRESLE SAVAŞMAK İÇİN ENGİNAR

STRESLE SAVAŞMAK İÇİN ENGİNAR
Enginar, bağırsaklarınızda iyi bakterilerin büyümesine yardımcı olan prebiyotiklerle doludur. Potasyum ve magnezyum açısından zengin olan enginar, stres ve depresyonla mücadeleye yardımcı olabilir.

DAHA İYİ BİR HAFIZA İÇİN KAHVE

DAHA İYİ BİR HAFIZA İÇİN KAHVE
Günde üç ve daha fazla kahve içenlerin daha zinde ve daha akıllı olduğu öne sürülüyor.

KRONİK HASTALIK RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN BRÜKSEL LAHANASI

KRONİK HASTALIK RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN BRÜKSEL LAHANASI
Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre, Brüksel lahanasının iltihaplanmayı ve DNA hasarını azaltmaya yardımcı olduğunu ve günlük olarak yenildiğinde Alzheimer ve Parkinson'u önlediğini buldu.
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Anahtar Kelimeler:
demans bağırsak
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