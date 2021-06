Kansere yakalanmamak için mutlaka bunları yapın! Haftada en az 3.5 saat...

KIRMIZI ET YERİNE BALIK TÜKETİN

Et tüketiminde ise tercih, daha çok beyaz et ve balıktan yana yapılmalı. Özellikle kış aylarında haftanın 2 günü balık tüketimi yararlı olacaktır. Kırmızı et tüketiminin ise fazla olması halinde kalın bağırsak kanseri riskini artırdığı biliniyor.