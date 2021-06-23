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Kansere yakalanmamak için mutlaka bunları yapın! Haftada en az 3.5 saat...

23.06.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulunduğumuz çağda gelişen modern tıp anlayışının daha çok tarama, tanı ve tedavi süreçlerine odaklandığı bir gerçek. İlaçlar ve cerrahi operasyonlara daha çok önem verilirken, bu tarz maddelerin yan etki yapabileceği de unutulmamalı. İlaçların etkisinin sınırlı olduğu da bir diğer gerçek. Bu sebeple gerek kanserden korunmak gerek sağlıklı yaşamak için bazı unsurlara mutlaka dikkat edilmeli.

İşte sağlıklı yaşamak ve kanserden korunmak için yapılması gerekenler...

KANSERDEN KORUNMAK İÇİN BUNLARI YAPIN!

Kansere karşı ilaçların etkilerinin sınırlı olduğu bilinmekte. Bu nedenle yalnızca ilaç kullanımı değil, yaşamımızda da değiştirmemiz gereken pek çok unsur bulunuyor.

İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ OLABİLİR

İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ OLABİLİR
İlaçlar hastalığın belirti ve bulgularını ortadan kaldırabiliyor ve biyokimyasal değerleri normal düzeye getirebiliyor. Ancak bunlardan başka bir işe yaradığı söylenemez. Sürekli şekilde kullanılmaları gereken bu ilaçların pek çok kez yan etkisi olabilir.
Bu nedenle özellikle kanserden korunmada sağlıklı beslenmenin öneminin büyük olduğu biliniyor. Taze meyve ve sebze tüketilerek zengin bir beslenme alışkanlığı kazanılması ve yeterli miktarda su tüketilmesi bu önlemlerin en başında gelmekte.

KIRMIZI ET YERİNE BALIK TÜKETİN

KIRMIZI ET YERİNE BALIK TÜKETİN
Et tüketiminde ise tercih, daha çok beyaz et ve balıktan yana yapılmalı. Özellikle kış aylarında haftanın 2 günü balık tüketimi yararlı olacaktır. Kırmızı et tüketiminin ise fazla olması halinde kalın bağırsak kanseri riskini artırdığı biliniyor.

4 TEMEL ALIŞKANLIK İLE KORUNMAK MÜMKÜN

4 TEMEL ALIŞKANLIK İLE KORUNMAK MÜMKÜN
Avrupa'da yapılan EPIC isimli çalışma;10 farklı ülkeden 500 binden fazla kişi üzerinde yapılmış ve Archives of Internal Medicine isimli dergide de yayınlanmıştır. Yapılan çalışmada kişilerin 4 temel yaşam alışkanlığı edinerek şeker hastalığının %93, felçlerin %50, kalp krizinin %81 ve tüm kanser türlerinin de %36 oranında önlenmesinin mümkün olduğu tespit edilmiştir.
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Anahtar Kelimeler:
kanser
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