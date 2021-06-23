Kansere yakalanmamak için mutlaka bunları yapın! Haftada en az 3.5 saat...

İşte sağlıklı yaşamak ve kanserden korunmak için yapılması gerekenler...

KANSERDEN KORUNMAK İÇİN BUNLARI YAPIN!

Kansere karşı ilaçların etkilerinin sınırlı olduğu bilinmekte. Bu nedenle yalnızca ilaç kullanımı değil, yaşamımızda da değiştirmemiz gereken pek çok unsur bulunuyor.

İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ OLABİLİR İlaçlar hastalığın belirti ve bulgularını ortadan kaldırabiliyor ve biyokimyasal değerleri normal düzeye getirebiliyor. Ancak bunlardan başka bir işe yaradığı söylenemez. Sürekli şekilde kullanılmaları gereken bu ilaçların pek çok kez yan etkisi olabilir.

Bu nedenle özellikle kanserden korunmada sağlıklı beslenmenin öneminin büyük olduğu biliniyor. Taze meyve ve sebze tüketilerek zengin bir beslenme alışkanlığı kazanılması ve yeterli miktarda su tüketilmesi bu önlemlerin en başında gelmekte.

KIRMIZI ET YERİNE BALIK TÜKETİN Et tüketiminde ise tercih, daha çok beyaz et ve balıktan yana yapılmalı. Özellikle kış aylarında haftanın 2 günü balık tüketimi yararlı olacaktır. Kırmızı et tüketiminin ise fazla olması halinde kalın bağırsak kanseri riskini artırdığı biliniyor.