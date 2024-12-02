Kanserle mücadele eden Tanyeli hastane odasından ilk kez anlattı: 'Bakımsızlıktan yakalandım...' MasterChef jürisi ziyaret etti!

Fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirdikten sonra 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli, daha sonra da pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Aylardır kanserle mücadele eden ve hastanede tedavi gören Tanyeli, sosyal medya hesabından zaman zaman takipçilerine içini döküyor.

Hastalık sürecinde yaşadıklarını anlatan ünlü oryantal, son yaptığı paylaşımla yürek burktu. MasterChef'in jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrioğlu'nun kendisini ziyaret ettiği anları paylaşan Tanyeli, bir mesaj yayınladı.