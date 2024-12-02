Kanserle mücadele eden Tanyeli hastane odasından ilk kez anlattı: 'Bakımsızlıktan yakalandım...' MasterChef jürisi ziyaret etti!

Fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirdikten sonra 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli, daha sonra da pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Aylardır kanserle mücadele eden ve hastanede tedavi gören Tanyeli, sosyal medya hesabından zaman zaman takipçilerine içini döküyor.
Hastalık sürecinde yaşadıklarını anlatan ünlü oryantal, son yaptığı paylaşımla yürek burktu. MasterChef'in jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrioğlu'nun kendisini ziyaret ettiği anları paylaşan Tanyeli, bir mesaj yayınladı.
"Bugün ağladığım kadar hiç ağlamadım, bazı şeyleri anlatmak imkansız ya işte öyle bir şey" diyen ünlü isim, "Hemşireler şaşkın, ben bana şaşkın. Ünlüysen ölebilirsin, ünlüsün diye öfkeli, dostların destek oluyor diye öfkeli, doğruları söylüyorsun diye öfkeli birileri var. Allahtan azınlıklar yoksa nasıl bu kadar karanlığı içinde taşıyorlar. Gerçi ben çocukluktan şanssız biraz da bahtsızım, o zaman ünlü değildim o yüzden öl de demediler galiba." dedi.
"Bakımsızlıktan vereme yakalandığımda sadece 6 yaşındaydım, 2 seneye yakın İzmir'de devlet sanatoryumunda birçok kez yattım çıktım, çıkamayanlar vardı acısıyla hayatın o zamanlarda tanıştım. Gerçi oraya da aileden şanssız olduğum için, düşün aile var ama çocuk esirgemedesin ya da bakıcıdasın." ifadelerini kullandı.
Tanyeli, paylaşımının devamında şunları söyledi: "Şimdi bile bir de senin hastalığın için ağlamıştım ben diyebilen aile var. Beklenti için yaklaşan ama sevgiden samimiyetten uzak, hırs için sadece yaparlar seni bir basamak. O yüzden uzağım, benim çocuklarım ve eşim yani çekirdek ailem ve dostlarımın maneviyatı bana yeter. Sevenlerin gönülden yaptığı dualar yeter. İnsanoğlunun maalesef bazıları çürük elmadan beter."
"Aileni seçemiyorsun, yapılan kötülüklerin önüne geçemiyorsun. Bunlarla beslenen insanlar var. Uzun hikaye, Rabb'imin lütfu benim dostlarım oldu, bugün de ziyaretleri ile yüzümü güldürdüler."
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