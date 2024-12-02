MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kanserle mücadele eden Tanyeli hastane odasından ilk kez anlattı: 'Bakımsızlıktan yakalandım...' MasterChef jürisi ziyaret etti!

Kanserle mücadele eden Tanyeli hastane odasından ilk kez anlattı: 'Bakımsızlıktan yakalandım...' MasterChef jürisi ziyaret etti!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
02.12.2024 09:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aylardır kanserle mücadele eden Türkiye'nin en ünlü oryantallerinden biri olan Tanyeli hastane odasından yaptığı paylaşımlarına devam ediyor. MasterChef jüri üyesinin ziyaret ettiği Tanyeli, anlattıklarıyla yürek burktu.

Fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirdikten sonra 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli, daha sonra da pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Aylardır kanserle mücadele eden ve hastanede tedavi gören Tanyeli, sosyal medya hesabından zaman zaman takipçilerine içini döküyor.

0

Hastalık sürecinde yaşadıklarını anlatan ünlü oryantal, son yaptığı paylaşımla yürek burktu. MasterChef'in jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrioğlu'nun kendisini ziyaret ettiği anları paylaşan Tanyeli, bir mesaj yayınladı.

3 milyonluk hastane masrafına ne kadar indirim yapıldığını açıkladı! 2 ünlü isim ödemiş 3 milyonluk hastane masrafına ne kadar indirim yapıldığını açıkladı! 2 ünlü isim ödemiş

"BAKIMSIZLIKTAN VEREME YAKALANDIM"

"BAKIMSIZLIKTAN VEREME YAKALANDIM"

"Bugün ağladığım kadar hiç ağlamadım, bazı şeyleri anlatmak imkansız ya işte öyle bir şey" diyen ünlü isim, "Hemşireler şaşkın, ben bana şaşkın. Ünlüysen ölebilirsin, ünlüsün diye öfkeli, dostların destek oluyor diye öfkeli, doğruları söylüyorsun diye öfkeli birileri var. Allahtan azınlıklar yoksa nasıl bu kadar karanlığı içinde taşıyorlar. Gerçi ben çocukluktan şanssız biraz da bahtsızım, o zaman ünlü değildim o yüzden öl de demediler galiba." dedi. 

"Bakımsızlıktan vereme yakalandığımda sadece 6 yaşındaydım, 2 seneye yakın İzmir'de devlet sanatoryumunda birçok kez yattım çıktım, çıkamayanlar vardı acısıyla hayatın o zamanlarda tanıştım. Gerçi oraya da aileden şanssız olduğum için, düşün aile var ama çocuk esirgemedesin ya da bakıcıdasın." ifadelerini kullandı. 

"AİLENİ SEÇEMİYORSUN"

"AİLENİ SEÇEMİYORSUN"

Tanyeli, paylaşımının devamında şunları söyledi: "Şimdi bile bir de senin hastalığın için ağlamıştım ben diyebilen aile var. Beklenti için yaklaşan ama sevgiden samimiyetten uzak, hırs için sadece yaparlar seni bir basamak. O yüzden uzağım, benim çocuklarım ve eşim yani çekirdek ailem ve dostlarımın maneviyatı bana yeter. Sevenlerin gönülden yaptığı dualar yeter. İnsanoğlunun maalesef bazıları çürük elmadan beter." 

"Aileni seçemiyorsun, yapılan kötülüklerin önüne geçemiyorsun. Bunlarla beslenen insanlar var. Uzun hikaye, Rabb'imin lütfu benim dostlarım oldu, bugün de ziyaretleri ile yüzümü güldürdüler."

Anahtar Kelimeler:
Tanyeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fırına kilitlenen çocuk adeta diri diri yakıldı...

Fırına kilitlenen çocuk adeta diri diri yakıldı...

Maç sonu gerginlik! Okan Buruk "Rakibimiz iyi niyetli değildi" dedi! Arda Turan karşılık verdi

Maç sonu gerginlik! Okan Buruk "Rakibimiz iyi niyetli değildi" dedi! Arda Turan karşılık verdi

Valilikten mühimmat açıklaması

Valilikten mühimmat açıklaması

Esenyurt'ta 1 polis yaralandı

Esenyurt'ta 1 polis yaralandı

Çekmeköy'de polis dehşet saçtı!

Çekmeköy'de polis dehşet saçtı!

Kaçırdıkları kadına dehşeti yaşattılar

Kaçırdıkları kadına dehşeti yaşattılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.