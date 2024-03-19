MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kanye West'in eşi Bianca Censori bu sefer taytını yarıya indirip sokaklarda dolaştı

Kanye West'in eşi Bianca Censori bu sefer taytını yarıya indirip sokaklarda dolaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.03.2024 08:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanye West'in eşi Bianca Censori son dönemin dünya magazininde belki de en çok konuşulan isimlerinden. Censori'nin ilginç kıyafetleri tepki çekerken ünlü modacı geri adım atmıyor. Modacı bu sefer taytıyla dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıllarda Kim Kardashian ile ayrılığı ve ardından da yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Kanye West yeni eşiyle ve tarzıyla gündemden düşmüyor.


Keşfet

YİNE RAHATSIZ OLMADI

İtalya tatilinde tur için bindikleri teknedeki uygunsuz görüntüleriyle gündem olan Kanye West ile Bianca Censori tüm tepkilere rağmen her sokağa çıktıklarından ilginç seçimlerde bulunuyor.

Genç modacı genellikle ya yarı çıplak seçimleri ya da transparan seçimleriyle dikkat çekiyor.

Bianca Censori bu ilginç görüntüsüne bir yenisini ekledi. Kanye West veeşi Bianca Censori alışveriş merkezine gitti.

Los Angeles'taki The Grove'da gezinirken ve bir şeyler atıştırmak için aile restoranı The Cheesecake Factory'ye giderken görülen çift, çok açık görünümüyle yine baş döndürdü.

Modacı neon yeşili taytını aşağı çekip sokaklarda öyle dolaşmaktan yine rahatsız olmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bianca Censori Modacı Kim Kardashian magazin
En Çok Okunan Haberler
Banka kredi faizleri aldı başını gitti! Aylık 30 bin TL...

Banka kredi faizleri aldı başını gitti! Aylık 30 bin TL...

Banka, sistem arızası verdi! Duyan ATM'ye koştu

Banka, sistem arızası verdi! Duyan ATM'ye koştu

Yurt çamaşırhanesinde ilişkiye 8 milyonluk şantaj

Yurt çamaşırhanesinde ilişkiye 8 milyonluk şantaj

Cüneyt Özdemir'in 'Kanal İstanbul' sorusuna Murat Kurum'dan dikkat çeken yanıt

Cüneyt Özdemir'in 'Kanal İstanbul' sorusuna Murat Kurum'dan dikkat çeken yanıt

Aziz Yıldırım çok sinirlendi! Olaylarla ilgili konuştu, ilk sözü...

Aziz Yıldırım çok sinirlendi! Olaylarla ilgili konuştu, ilk sözü...

Hakan Fidan ‘FETÖ'nün açığa çıktığı olaydı’ diyerek ilk kez anlattı

Hakan Fidan ‘FETÖ'nün açığa çıktığı olaydı’ diyerek ilk kez anlattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.