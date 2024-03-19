Kanye West'in eşi Bianca Censori bu sefer taytını yarıya indirip sokaklarda dolaştı

Geçtiğimiz yıllarda Kim Kardashian ile ayrılığı ve ardından da yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Kanye West yeni eşiyle ve tarzıyla gündemden düşmüyor.
İtalya tatilinde tur için bindikleri teknedeki uygunsuz görüntüleriyle gündem olan Kanye West ile Bianca Censori tüm tepkilere rağmen her sokağa çıktıklarından ilginç seçimlerde bulunuyor.
Genç modacı genellikle ya yarı çıplak seçimleri ya da transparan seçimleriyle dikkat çekiyor.
Bianca Censori bu ilginç görüntüsüne bir yenisini ekledi. Kanye West veeşi Bianca Censori alışveriş merkezine gitti.
Los Angeles'taki The Grove'da gezinirken ve bir şeyler atıştırmak için aile restoranı The Cheesecake Factory'ye giderken görülen çift, çok açık görünümüyle yine baş döndürdü.
Modacı neon yeşili taytını aşağı çekip sokaklarda öyle dolaşmaktan yine rahatsız olmadı.