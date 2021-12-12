Kapıyı açınca gördüğüne inanamadı! Evini ateşe verip salonda uzandı

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah Haliliye ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşandı. Yaklaşık 10 yıldır evli olan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Hasan U. (30) ile eşi Ayşegül U. (28) arasında son yıllarda şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı. Herhangi bir yerde tedavi görmeyen Hasan U.’nun durumu her geçen gün daha da kötüleşmeye başladı. İşsiz olan Hasan U. ile eşi Ayşegül U. arasında cumartesi gecesi yine tartışma yaşandı. Çocuklarını da yanına alan Ayşegül U., eşinin biraz sakinleşmesi için evi terk ederek aynı mahallede oturan babasının evine gitti.

KOMŞULARLA BİRLİKTE EVE GİRİNCE GÖZLERİNE İNANAMADI

Sabah saat 06.30 sıralarında mahalleden gelen sesler üzerine uyanan Ayşegül U., sokağa çıktığında evinin yandığını ve komşuların söndürmeye çalıştığını gördü. Kapıyı açıp komşularıyla birlikte eve giren Ayşegül U., eşinin evi ateşe vererek alevlerin arasında uzandığını gördü. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, komşuların yardımıyla alevlerin arasından çıkartıldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.