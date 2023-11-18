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  4. Kar İstanbul'un kapısına dayandı... Bugüne dikkat! Yurdun dört bir yanından kar manzaraları

Kar İstanbul'un kapısına dayandı... Bugüne dikkat! Yurdun dört bir yanından kar manzaraları

18.11.2023 22:47 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Meteoroloji'den gelen peş peşe uyarıların ardından havalar soğudu yağışlı hava yurda giriş yaptı. Yarın için özellikle kuvvetli rüzgara karşı vatandaşlar uyarılırken, yurdun bazı bölgelerinde de mevsimin ilk kar yağışı başladı. İstanbul'a yakınlığıyla bilinen önemli turizm yerlerinden olan Kocaeli Kartepe'de kar yağışı başlarken; 19 Kasım Pazar günü (bugün) İstanbul'un yüksek kesimlerinde de kar bekleniyor.

Son dakika: Türkiye genelinde bugün etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın ardından yurdun bazı bölgelerinde de mevsimin ilk kar yağışı başladı. Kütahya, Hakkari, Bitlis, Ardahan, Bursa, Manisa ve Çanakkale'de etkili olan kar yağışı Kocaeli Kartepe'de de yüzünü gösterdi. İstanbul'da da bugün için yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Günün önemli manşetleri

HAKKARİ

HAKKARİ
Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir devam eden yağışlar, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

HAKKARİ

HAKKARİ
Son günlerde etkisini sürdüren soğuk hava ve yağışlardan sonra 4 bin 135 rakımlı Cilo ve 3 bin 500 rakımlı İkiyaka dağları yağan kar yağışı sonrasında beyaza büründü. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Yüksekova'da, karla mücadele ekipleri ise hazır bekliyor.

BİTLİS

BİTLİS
Bitlis’in Tatvan ilçesinde mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte yüksek kesimlerdeki köyler beyaza büründü.

BİTLİS

BİTLİS
Tatvan'da günlerdir hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, ilçeye bağlı köyleri beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrasında beyaza bürünen Çekmece köyünün havadan görüntülenmesi görsel bir şölen oluşturdu.

BİTLİS

BİTLİS
Kar yağışının yeraltı kaynakları açısından iyi olacağını söyleyen Hüseyin Demirönal isimli vatandaş, ”Kar yağışı, Allah’ın bize verdiği bir nimettir. Tabii bu yağış bize su konusunda avantaj sağlıyor. Elbette ki kar yağışına sevindik” dedi.
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