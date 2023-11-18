Kar İstanbul'un kapısına dayandı... Bugüne dikkat! Yurdun dört bir yanından kar manzaraları

Son dakika: Türkiye genelinde bugün etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın ardından yurdun bazı bölgelerinde de mevsimin ilk kar yağışı başladı. Kütahya, Hakkari, Bitlis, Ardahan, Bursa, Manisa ve Çanakkale'de etkili olan kar yağışı Kocaeli Kartepe'de de yüzünü gösterdi. İstanbul'da da bugün için yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.



