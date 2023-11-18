Kar İstanbul'un kapısına dayandı... Yarına dikkat! Yurdun dört bir yanından kar manzaraları

Son dakika: Türkiye genelinde bugün etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın ardından yurdun bazı bölgelerinde de mevsimin ilk kar yağışı başladı. Kütahya, Hakkari, Bitlis, Ardahan, Bursa ve Çanakkale'de etkili olan kar yağışı Kocaeli Kartepe'de de yüzünü gösterdi. İstanbul'da da yarın için yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.



