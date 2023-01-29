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  4. Kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı; Bitlis, Muş, Van, Hakkari ve birçok il beyaza büründü!

Kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı; Bitlis, Muş, Van, Hakkari ve birçok il beyaza büründü!

29.01.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevsim normallerin üzerinde seyreden sıcaklıklar, özellikle son bir haftada yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı. Özellikle yurdun iç ve doğu kesimlerindeki birçok kentte kar yağışı etkili oldu. İstanbul'da da sabah saatlerinde yüksek kesimlere yer yer kar, yüzünü gösterdi.

Soğuk ve yağışlı hava yurdun büyük bölümünde kendisini göstermeye başladı. Ocak ayının son günlerinde özellikle yurdun iç ve doğu kesimlerinde birçok kent beyaza büründü. Ulaşımda yer aksamalar yaşandı. İstanbul'da da Aydos Ormanı'nda kar yağışı etkili oldu. İşte İstanbul, Bingöl, Ardahan, Kars, Bolu Dağı, Hakkari, Sivas, Tunceli, Elazığ, Erzincan, Malatya, Muş, Bitlis, Şırnak ve Van'dan kar manzaraları...

YURTTAN KAR MANZARALARI

ERZİNCAN

ERZİNCAN

Erzincanlılar güne beyaz örtüyle uyanırken, kar ve tipi yüksek kesimlerde etkili oldu.

ERZİNCAN

ERZİNCAN

Erzincan - Gümüşhane kara yolu üzerindeki Ahmediye Geçidi ile Erzincan Sivas kara yolu üzerindeki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitlerinde kar ve tipiden dolayı yolun ulaşıma kapanmaması için Karayolları ekipleri yoğun çaba sarf etti.

ERZİNCAN

ERZİNCAN

Yağan karla birlikte beyaz örtüye bürünen Erzincanın Kemah ilçesi, Çağlayan Beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi ve Ekşisu Mesire alanı güzel görüntüler oluşturdu.

MUŞ

MUŞ

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kar nedeniyle 225 köy yolu ulaşıma kapandı.

MUŞ

MUŞ

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, "İlimizde 225 yerleşim biriminin yolu kapandı. Ekiplerimiz dün gece yaptıkları çalışmada 44 köy yolunu açtı ancak kar nedeniyle bu yollar yeniden kapandı. Vatandaşlarımızın ulaşımlarını sağlamak için 58 iş makinesi ve 100 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan ricamız asılsız ihbarlardan kaçınmalarıdır. Acil durumlar için köy muhtarlarımızla iletişim halindeyiz" dedi.

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kar yağışı Bingöl Bitlis Hakkari İstanbul Muş Van

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