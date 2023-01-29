Kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı; Bitlis, Muş, Van, Hakkari ve birçok il beyaza büründü!

Soğuk ve yağışlı hava yurdun büyük bölümünde kendisini göstermeye başladı. Ocak ayının son günlerinde özellikle yurdun iç ve doğu kesimlerinde birçok kent beyaza büründü. Ulaşımda yer aksamalar yaşandı. İstanbul'da da Aydos Ormanı'nda kar yağışı etkili oldu. İşte İstanbul, Bingöl, Ardahan, Kars, Bolu Dağı, Hakkari, Sivas, Tunceli, Elazığ, Erzincan, Malatya, Muş, Bitlis, Şırnak ve Van'dan kar manzaraları...