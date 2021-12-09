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  4. Kar yağışına aldırmadan eğlendiler! Adeta çocukluklarına döndüler

Kar yağışına aldırmadan eğlendiler! Adeta çocukluklarına döndüler

09.12.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta havaların soğumasıyla birlikte başlayan kar yağışı, etrafı beyaz örtüyle kapladı. Görenlerin sokağa döküldüğü kentte, gençler gönüllerince kar topu oynadı. Lapa lapa yağan karın altında keyifli anlar geçiren gençler, yanlarında getirdikleri naylon poşetlerin üzerine oturarak kaymayı da ihmal etmedi. İşte gençlerin çocuklar gibi eğlendikleri anlar...

Hava sıcaklığının kar yağışıyla birlikte 1 dereceyi gördüğü Kars’ta vatandaşlar sokaklara akın etti. Haydar Aliyev Caddesi’nde bir araya gelen gençler kardan adam yaparak eğlendi. Sevdikleriyle kar topu oynayan vatandaşlara çocuklar da eşlik etti.

SAATLERCE KEYFİNİ ÇIKARDILAR: ÇOK EĞLENDİK

Kar yağışına aldırış etmeden saatlerce kar topu oynayan gençler renkli görüntüler ortaya çıkardı. Gençlerin kar savaşı kameralara yansıdı. Çok güzel kar yağdığını ifade eden vatandaşlar, “Çok güzeldi, hava o kadar güzel ki kar lapa lapa yağıyor. Çok eğlendik” dedi.

SÜRÜCÜLERE KAR UYARISI

Öte yandan kent genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı sonrasında belediye ekipleri caddelere kum dökerken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İşte beyaz örtüyle kaplanan Kars'tan objektiflere yansıyan eğlenceli anlar...

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı
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