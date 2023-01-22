Yeteri kadar kar yağmayınca çareyi asfaltta buldular: "Yine de başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız"

Birçok ilde sıcaklıklar ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu durum beklenen yağışların oluşmasını engelleyerek, kuraklığına da neden oluyor. Doğu Anadolu'nun incisi Muş'ta ise yeteri kadar kar yağmaması Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kayak takımı sporcularını olumsuz etkiledi. Sporcular yeteri kadar kar yağmaması nedeniyle asfaltta tekerlekli kayakla antrenman yapıyor.
Sporcular, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gelecek ay yapılacak bölge elemelerine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevli kayak antrenörü Süleyman Yıldırım gözetiminde hazırlanıyor.
Kentte kar yağmaması nedeniyle asfaltta antrenman yapan sporcular, şampiyonadan dereceyle dönmeyi hedefliyor.
Yıldırım, gazetecilere, bu yılın yağışsız geçmesinin çalışmalarını olumsuz etkilediğini söyledi.
Antrenmanları tekerlekli kayakla asfaltta yapmak zorunda kaldıklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:
"Soğuk havaya rağmen antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımızı geçen yıl bu zamanlarda kar üzerinde yapıyorduk. Bu yıl yeteri kadar kar yağmadı. Şu an asfaltta tekerlekli kayakla antrenmanlarımızı yapmaya çalışıyoruz.
Şubatta Hakkari'de yapılacak bölge elemelerine hazırlanıyoruz. Elemeleri geçersek Erzurum'da düzenlenecek birinci etap yarışlarına katılacağız. Karda yapılan antrenmanlarda daha iyi sonuç alınıyor."