Yeteri kadar kar yağmayınca çareyi asfaltta buldular: "Yine de başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız"

Birçok ilde sıcaklıklar ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu durum beklenen yağışların oluşmasını engelleyerek, kuraklığına da neden oluyor. Doğu Anadolu'nun incisi Muş'ta ise yeteri kadar kar yağmaması Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kayak takımı sporcularını olumsuz etkiledi. Sporcular yeteri kadar kar yağmaması nedeniyle asfaltta tekerlekli kayakla antrenman yapıyor.