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Yeteri kadar kar yağmayınca çareyi asfaltta buldular: "Yine de başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız"

22.01.2023 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta yeteri kadar kar yağmaması kayak takımı sporcularını olumsuz etkiledi. Sporcular çareyi asfaltta antrenman yapmakta buldu. Kayak antrenörü Süleyman Yıldırım, "Çalışmalarımızı geçen yıl bu zamanlarda kar üzerinde yapıyorduk. Bu yıl yeteri kadar kar yağmadı. Şu an asfaltta tekerlekli kayakla antrenmanlarımızı yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu. Karda antrenman yapmanın daha verimli olduğunu söyleyen kayakçı Bayram Güner ise "Yine de başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Birçok ilde sıcaklıklar ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu durum beklenen yağışların oluşmasını engelleyerek, kuraklığına da neden oluyor. Doğu Anadolu'nun incisi Muş'ta ise yeteri kadar kar yağmaması Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kayak takımı sporcularını olumsuz etkiledi. Sporcular yeteri kadar kar yağmaması nedeniyle asfaltta tekerlekli kayakla antrenman yapıyor.

ASFALTTA KAYAK ANTRENMANI

Sporcular, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gelecek ay yapılacak bölge elemelerine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevli kayak antrenörü Süleyman Yıldırım gözetiminde hazırlanıyor.

Kentte kar yağmaması nedeniyle asfaltta antrenman yapan sporcular, şampiyonadan dereceyle dönmeyi hedefliyor.

Yıldırım, gazetecilere, bu yılın yağışsız geçmesinin çalışmalarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Antrenmanları tekerlekli kayakla asfaltta yapmak zorunda kaldıklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Soğuk havaya rağmen antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımızı geçen yıl bu zamanlarda kar üzerinde yapıyorduk. Bu yıl yeteri kadar kar yağmadı. Şu an asfaltta tekerlekli kayakla antrenmanlarımızı yapmaya çalışıyoruz.

"KARDA YAPILAN ANTRENMANLARDA DAHA İYİ SONUÇ ALINIYOR"

"KARDA YAPILAN ANTRENMANLARDA DAHA İYİ SONUÇ ALINIYOR"

Şubatta Hakkari'de yapılacak bölge elemelerine hazırlanıyoruz. Elemeleri geçersek Erzurum'da düzenlenecek birinci etap yarışlarına katılacağız. Karda yapılan antrenmanlarda daha iyi sonuç alınıyor."

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Anahtar Kelimeler:
Muş kayak kar

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