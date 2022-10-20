HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Karabük'e turist akını! Safranları görmek için dünyanın her yerinden geliyorlar... Kilosu 100 bin TL

Karabük'e turist akını! Safranları görmek için dünyanın her yerinden geliyorlar... Kilosu 100 bin TL

20.10.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safranlar çiçek açması ve toplanmaya başlaması, turistleri Karabük'e çekti. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisini görmek için dünyanın her yerinden turistler kente gelmeye başladı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine, safran turizmi başladı. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde de yer alan ve Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisinin çiçek açıp toplanmaya başlaması, dünyanın çeşitli ülkelerinden turistlerin kente gelmesine neden oldu.

SAFRANBOLU'YA TURİST AKINI! DÜNYANIN HER YERİNDEN GELİYORLAR

Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisinin Türkiye'deki çeşidi İran, İspanya, Hindistan ve Yunanistan gibi bazı ülkelerde üretilene göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösteriyor.
Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen ve kilogramı 100 bin liradan alıcı bulan safranı görmek için dünyanın dört bir yanından turistler Safranbolu ilçesine geliyor.
3 bin 500 yıllık geçmişe sahip, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan safran bitkisinin, hücre yenileyici, solunum rahatsızlıkları, depresyon, kaygı, hafıza kaybı, kan şekeri seviyesi düzenleyici, görme keskinliğini artırıcı ve katarakt oluşumunu önleme özelliği bulunuyor.

"ÇOK FAZLA YABANCI MİSAFİR GELİYOR"

"ÇOK FAZLA YABANCI MİSAFİR GELİYOR"
Safran üreticisi İsmail Yılmaz yaptığı açıklamada, safranın iki haftadır çiçek açtığını belirtti. Şu anda safranda çiçeklenmenin zirve olduğu dönem olduğunu ifade eden Yılmaz, "Her gün topluyoruz, akşamları da içindeki çiçekleri temizliyoruz. İnşallah önümüzdeki cuma-cumartesi günü de Safran Hasadı Festivali var. Misafir oldukça yoğun, tarlayı görmek istiyorlar" dedi.
"Dünyanın her tarafından safranı görmeye gelenler var" diyen Yılmaz, "Bu her geçen yıl gittikçe artıyor, bu sene yabancı misafir daha çok fazla. Safranbolu'da özellikle Avrupalı turist çok fazla. Her gün 3-5 araba geliyor" ifadelerini kullandı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu turist safran

En Çok Okunan Haberler

Eylül ayındaki 13 anketin ortalaması!

Eylül ayındaki 13 anketin ortalaması!

Ankara merkezli dev operasyon! 40 milyon dolara el konuldu

Ankara merkezli dev operasyon! 40 milyon dolara el konuldu

Asgari ücret zammı tahminini canlı yayında açıkladı

Asgari ücret zammı tahminini canlı yayında açıkladı

Icardi krizi sonrası Wanda Nara'nın seks kasetleri ortaya çıktı! Tüm dünya bu olayla çalkalanıyor...

Icardi krizi sonrası Wanda Nara'nın seks kasetleri ortaya çıktı! Tüm dünya bu olayla çalkalanıyor...

Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye geçiyor!

Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye geçiyor!

'Türkiye'den nefret eden' Yunan gencin videosu olay oldu

'Türkiye'den nefret eden' Yunan gencin videosu olay oldu

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.