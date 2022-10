Karabük'e turist akını! Safranları görmek için dünyanın her yerinden geliyorlar... Kilosu 100 bin TL

Safran üreticisi İsmail Yılmaz yaptığı açıklamada, safranın iki haftadır çiçek açtığını belirtti. Şu anda safranda çiçeklenmenin zirve olduğu dönem olduğunu ifade eden Yılmaz, "Her gün topluyoruz, akşamları da içindeki çiçekleri temizliyoruz. İnşallah önümüzdeki cuma-cumartesi günü de Safran Hasadı Festivali var. Misafir oldukça yoğun, tarlayı görmek istiyorlar" dedi.

"Dünyanın her tarafından safranı görmeye gelenler var" diyen Yılmaz, "Bu her geçen yıl gittikçe artıyor, bu sene yabancı misafir daha çok fazla. Safranbolu'da özellikle Avrupalı turist çok fazla. Her gün 3-5 araba geliyor" ifadelerini kullandı.