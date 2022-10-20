Karabük'e turist akını! Safranları görmek için dünyanın her yerinden geliyorlar... Kilosu 100 bin TL

Karabük'ün Safranbolu ilçesine, safran turizmi başladı. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde de yer alan ve Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisinin çiçek açıp toplanmaya başlaması, dünyanın çeşitli ülkelerinden turistlerin kente gelmesine neden oldu.

SAFRANBOLU'YA TURİST AKINI! DÜNYANIN HER YERİNDEN GELİYORLAR

Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisinin Türkiye'deki çeşidi İran, İspanya, Hindistan ve Yunanistan gibi bazı ülkelerde üretilene göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösteriyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen ve kilogramı 100 bin liradan alıcı bulan safranı görmek için dünyanın dört bir yanından turistler Safranbolu ilçesine geliyor.

3 bin 500 yıllık geçmişe sahip, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan safran bitkisinin, hücre yenileyici, solunum rahatsızlıkları, depresyon, kaygı, hafıza kaybı, kan şekeri seviyesi düzenleyici, görme keskinliğini artırıcı ve katarakt oluşumunu önleme özelliği bulunuyor.

"ÇOK FAZLA YABANCI MİSAFİR GELİYOR" Safran üreticisi İsmail Yılmaz yaptığı açıklamada, safranın iki haftadır çiçek açtığını belirtti. Şu anda safranda çiçeklenmenin zirve olduğu dönem olduğunu ifade eden Yılmaz, "Her gün topluyoruz, akşamları da içindeki çiçekleri temizliyoruz. İnşallah önümüzdeki cuma-cumartesi günü de Safran Hasadı Festivali var. Misafir oldukça yoğun, tarlayı görmek istiyorlar" dedi.